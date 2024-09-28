برنامج أمن (FM) يستعرض خدمات مركز الإسعاف الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)FM

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشار‭ ‬النقيب‭ ‬صالح‭ ‬سعيد‭ ‬الفيحاني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬12‭ ‬مركز‭ ‬إسعاف‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬المناطق‭ ‬الجغرافية‭ ‬والكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة،‭ ‬ويصل‭ ‬متوسط‭ ‬عدد‭ ‬البلاغات‭ ‬اليومية‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬160‭ ‬بلاغاً‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المسعفين‭ ‬يمتلكون‭ ‬مستوى‭ ‬عاليا‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬ويخضعون‭ ‬لدورات‭ ‬تدريبية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسعافية‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المركز‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬يتمتع‭ ‬بالاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬ومستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع‭ ‬وأن‭ ‬متلقي‭ ‬البلاغات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬لديهم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬انواع‭ ‬الاتصالات،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬فئة‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إتقانهم‭ ‬اللغات‭ ‬الإنجليزية‭ ‬والهندية‭ ‬والفلبينية،‭ ‬وقد‭ ‬تستدعي‭ ‬الحالة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬خارجية‭ ‬كسفارات‭ ‬الدول‭ ‬للقيام‭ ‬بعملية‭ ‬الترجمة‭.‬

ووجه‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬بعدم‭ ‬إلحاق‭ ‬مركبات‭ ‬الطوارئ‭ ‬بعد‭ ‬المرور‭ ‬بجانبهم،‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬المركبة‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬المصاب‭ ‬أو‭ ‬المريض‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬وذلك‭ ‬لتأمين‭ ‬سلامة‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬يعرض‭ ‬حياة‭ ‬الجميع‭ ‬للخطر،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬إتباع‭ ‬تعليمات‭ ‬متلقي‭ ‬البلاغ‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬حياته‭.‬