سقوط ستينية بـ6 كيلو مخدرات في المطار يكشف عن شبكة إجرامية للبيع والترويج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬قد‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬قدومها‭ ‬وضبط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الهيروين،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬التحريات‭ ‬المبدئية‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬تعمل‭ ‬رفقة‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬تقوم‭ ‬بتهريب‭ ‬واستيراد‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وإخفائها‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬حقائب‭ ‬السفر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المنفذ‭ ‬الجوي‭ ‬لمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لضبط‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬حيث‭ ‬عثر‭ ‬بحيازتها‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية،‭ ‬وبسؤالها‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭ ‬أقرت‭ ‬بأنها‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مسبق‭ ‬مع‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬لتهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬الجوي‭ ‬المطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وتسليمها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بالاستلام‭ ‬يتواصل‭ ‬معها‭ ‬آخر‭ ‬ضمن‭ ‬الشبكة‭ ‬ويستلم‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬بغرض‭ ‬الترويج‭.‬

وعليه‭ ‬تم‭ ‬تمكين‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الاتصال‭ ‬بالمتهم‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬أبلغها‭ ‬بأنه‭ ‬سوف‭ ‬يقوم‭ ‬بإرسال‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬لاستلام‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بوضعها‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المواقع،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬تم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬المواقع‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير‭ ‬وإطلاق‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬تحت‭ ‬المتابعة‭ ‬الأمنية،‭ ‬وحضر‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬واستلم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭.‬

وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬التكميلية‭ ‬والنهائية‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الواقعة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬استيراد‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تهريب‭ ‬الكميات‭ ‬بطرق‭ ‬احترافية‭ ‬بهدف‭ ‬ترويجها‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأسلوب‭ ‬البريد‭ ‬الميت‭ ‬بغية‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬مالية‭ ‬لصالح‭ ‬التنظيم‭ ‬العصابي،‭ ‬ويترأس‭ ‬الشبكة‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬والتنسيق‭ ‬لتهريب‭ ‬الكميات‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتسليمها‭ ‬إلى‭ ‬المخزنين‭ ‬والمروجين‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬ترويجها‭ ‬بأوامر‭ ‬منه‭.‬

وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬تهم‭ ‬جلب‭ ‬وبيع‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬مادة‭ ‬الهيروين‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عامي‭ ‬2023‭ ‬و2024،‭ ‬فيما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬الثالث‭ ‬أنه‭ ‬باع‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬مادة‭ ‬الهيروين‭ ‬ومؤثرا‭ ‬عقليا‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا،‭ ‬كما‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬مؤثرا‭ ‬عقليا‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا،‭ ‬بينما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬الرابع‭ ‬أنه‭ ‬اشترك‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬والثالث‭ ‬على‭ ‬جلب‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬مادة‭ ‬الهيروين‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا،‭ ‬فتمت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة‭. ‬