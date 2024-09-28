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إلزام شركة استثمار عقاري رد 150ألف دينار لتراجعها عن ((البيع))

9/28/2024 8:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬شركة‭ ‬استثمار‭ ‬عقاري‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لشريكين‭ ‬في‭ ‬عقار‭ ‬تم‭ ‬شراؤه‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬آخرين،‭ ‬وألزمتها‭ ‬بمصروفات‭ ‬الدعوى‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬المناعي‭ ‬وكيل‭ ‬المدعيين‭ ‬إنهما‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬وبموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬ابتدائية‭ ‬اشتريا‭ ‬وآخرين‭ ‬الوحدة‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬عقاري‭ ‬بإجمالي‭ ‬مبلغ‭ ‬210000‭ ‬دينار‭ ‬وبواقع‭ ‬100000‭ ‬دينار‭ ‬نصيب‭ ‬المدعي‭ ‬الأول‭ ‬و‭ ‬50000‭ ‬دينار‭ ‬نصيب‭ ‬المدعي‭ ‬المتدخل‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬بالكامل،‭ ‬وبذات‭ ‬التاريخ‭ ‬وقع‭ ‬الأطراف‭ ‬ذاتها‭ ‬اتفاقية‭ ‬إعادة‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬ابتدائية‭ ‬اتفق‭ ‬بموجبها‭ ‬المدعي‭ ‬والمدعى‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬الرابع‭ ‬وحتى‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬بيع‭ ‬ذات‭ ‬الوحدة‭ ‬العقارية‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بذات‭ ‬مبلغ‭ ‬الشراء،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬انقضاء‭ ‬16‭ ‬شهراً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تسلم‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬إجمالي‭ ‬ثمن‭ ‬الوحدة‭ ‬أي‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭/‬04‭/‬2024‭ ‬وبذات‭ ‬التوزيع‭ ‬السابق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تخلفت‭ ‬عن‭ ‬إبرام‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬النهائي‭ ‬بحلول‭ ‬تاريخ‭ ‬18‭/‬04‭/‬2024‭ ‬وامتنعت‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ ‬المدعي‭ ‬الأول‭ ‬والمتدخل‭ ‬نصيبهما‭.‬

وطلب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬الأول‭ ‬إلزام‭ ‬شركة‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬له‭ ‬مبلغ‭ ‬100000‭ ‬دينار‭ ‬وللمتدخل‭ ‬مبلغ‭ ‬50000‭ ‬دينار‭ ‬نصيب‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬الوحدة‭ ‬المباعة،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬المحامي‭ ‬المناعي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعيين‭ ‬قد‭ ‬أثبتا‭ ‬أحقيتهما‭ ‬كبائعين‭ ‬في‭ ‬مبلغ‭ ‬شراء‭ ‬الوحدة‭ ‬العقارية‭ ‬منهما‭ ‬تجاه‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬والمقرر‭ ‬استحقاقه‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬المذكور‭ ‬سلفا،‭ ‬والذي‭ ‬يستفاد‭ ‬منه‭ ‬ضمنيا‭ ‬وفاء‭ ‬المدعيين‭ ‬بمبلغ‭ ‬شراء‭ ‬الوحدة‭ ‬العقارية‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬لم‭ ‬تنازع‭ ‬في‭ ‬أحقية‭ ‬المدعيين‭ ‬لمبلغ‭ ‬المطالبة،‭ ‬ولم‭ ‬تدفع‭ ‬بسدادها‭ ‬مبلغ‭ ‬شراء‭ ‬الوحدة‭ ‬العقارية‭ ‬مجددا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أضحى‭ ‬طلب‭ ‬المدعيين‭ ‬قد‭ ‬صادف‭ ‬صحيح‭ ‬القانون،‭ ‬وقضت‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعين‭ ‬الأول‭ ‬والمتدخل‭ ‬إجمالي‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وألزمتها‭ ‬بمصروفات‭ ‬الدعوى‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

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