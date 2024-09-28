افتتاح بوتيك بولغري الجديد في مراسي غاليريا مول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أنابت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬كريمة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬الشيخة‭ ‬عائشة‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لافتتاح‭ ‬بوتيك‭ ‬بولغري‭ ‬مراسي‭ ‬غاليريا‭ ‬مول،‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬بحضور‭ ‬لافت‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المرموقة‭ ‬ومحبي‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬الفاخرة‭.‬

ويُعد‭ ‬افتتاح‭ ‬هذا‭ ‬البوتيك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬بولغري‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الخليجي،‭ ‬ويضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬إنجازات BJC ‭ ‬المفعم‭ ‬بالفخامة‭ ‬والرقي‭.‬

واجهاته‭ ‬تشكيلة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭. ‬كما‭ ‬تتزين‭ ‬حوائطه‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬الزاهية‭ ‬من‭ ‬الفن‭ ‬المعاصر‭. ‬

هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬خاصة‭ ‬تمنح‭ ‬العملاء‭ ‬النخبة‭ ‬الخصوصية‭ ‬والرفاهية‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بحفاوة‭ ‬الضيافة‭ ‬الإيطالية‭. ‬





