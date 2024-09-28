افتتاح بوتيك بولغري الجديد في مراسي غاليريا مول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أنابت سمو الشيخة لولوة كريمة صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة لافتتاح بوتيك بولغري مراسي غاليريا مول، أمس السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، بحضور لافت من الشخصيات المرموقة ومحبي المجوهرات والساعات الفاخرة.
ويُعد افتتاح هذا البوتيك بالشراكة مع مركز البحرين للمجوهرات خطوة مهمة في تعزيز حضور بولغري في السوق الخليجي، ويضاف إلى رصيد إنجازات BJC المفعم بالفخامة والرقي.
واجهاته تشكيلة واسعة من المجوهرات والساعات. كما تتزين حوائطه بتشكيلة مميزة من الأعمال الفنية الزاهية من الفن المعاصر.
هذا بالإضافة إلى غرفة خاصة تمنح العملاء النخبة الخصوصية والرفاهية والاستمتاع بحفاوة الضيافة الإيطالية.
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