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البحرين تحتضن فعاليات توزيع جائزة المجلس العربي لشباب العالم

9/28/2024 7:14:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق‭ ‬الإثنين‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬فعاليات‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬المجلس‭ ‬العربي‭ ‬لشباب‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬المجلس‭ ‬العربي‭ ‬للشباب‭ ‬ومقره‭ ‬جامعة‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع‭ ‬ومقره‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬وحتى‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024م‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬بهدف‭ ‬النهوض‭ ‬بأداء‭ ‬الأعمال‭ ‬الشبابية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬ودفع‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إحداث‭ ‬آثار‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬المستهدفة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكريم‭ ‬أفضل‭ ‬الأعمال‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬مرتكزات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وكذلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشخصيات‭ ‬المؤثرة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬إسهامات‭ ‬وأعمال‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الميادين‭ ‬مستهدفين‭ ‬شريحة‭ ‬الشباب،‭ ‬والاعتراف‭ ‬بالابتكارات‭ ‬التنموية‭ ‬الفريدة‭ ‬والناجحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬العنزي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬العربي‭ ‬للشباب‭ ‬‮«‬أن‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬سيقام‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮
‬الموافق‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024م،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستحتضن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الشبابي‭ ‬البارز،‭ ‬والذي‭ ‬سيشكل‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬ممارسات‭ ‬التطوير‭ ‬والابتكار‭ ‬لدى‭ ‬المشاركين‭ ‬والشباب‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة،‭ ‬ويهيئ‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬الإمكانات‭ ‬لتطوير‭ ‬مشاريعهم‭ ‬التنموية،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع‭ ‬ثابتة‭ ‬وراسخة،‭ ‬وتشكل‭ ‬نموذجاً‭ ‬ناجحاً‭ ‬للتعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬والمثمر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬د‭. ‬العنزي‭ ‬أن‭ ‬فعاليات‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجائزة‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬للالتقاء‭ ‬بأصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬المميزة‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للعمل‭ ‬الشبابي‭ ‬والتنموي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬والذي‭ ‬يحرص‭ ‬عليه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬والذي‭ ‬مقره‭ ‬جامعة‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬وذلك‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وأشار‭ ‬د‭. ‬العنزي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحفل‭ ‬سيشهد‭ ‬تكريم‭ ‬4‭ ‬أعمال‭ ‬شبابية‭ ‬متوائمة‭ ‬مع‭ ‬مهارات‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬وتستهدف‭ ‬مرتكزات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التالية‭: ‬مجال‭ ‬التمكين‭ ‬اللغوي،‭ ‬مجال‭ ‬الثقافة‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬مجال‭ ‬الإبداع‭ ‬وحل‭ ‬المشكلات،‭ ‬ومجال‭ ‬المجتمعات‭ ‬السليمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكريم‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬المسار‭ ‬الثاني‭ ‬للجائزة‭ ‬‮«‬الممكنون‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تكريم‭ ‬الشخصيات‭ ‬المؤثرة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬إسهامات‭ ‬وأعمال‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الميادين‭ ‬مستهدفين‭ ‬شريحة‭ ‬الشباب‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مسار‭ ‬الجائزة‭ ‬الثالث‭ ‬‮«‬الملهمون‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬أنور‭ ‬صالح‭ ‬بوحسن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع‭ ‬أن‭ ‬

الجائزة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬586‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬الانتشار‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬ودورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الداعمة‭ ‬للشباب‭ ‬والمنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬وكذلك‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬مؤازرة‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬التنموية‭ ‬الدولية‭.‬

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