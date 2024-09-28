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د.الفاضل تؤكد أهمية تصدير النموذج البحريني في مجال تمكين المرأة

9/28/2024 7:13:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬رئيس‭ ‬الشبكة‭ ‬البرلمانية‭ ‬للسيدات‭ ‬البرلمانيات‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والعالم‭ ‬العربي،‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬البرلمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الدولية،‭ ‬ودعمها‭ ‬للمبادرات‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية،‭ ‬يُعد‭ ‬تصديراً‭ ‬لنموذج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬وريادة‭ ‬المرأة‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بتقدير‭ ‬واهتمام‭ ‬دولي‭ ‬كبير،‭ ‬بفضل‭ ‬رؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

وأوضحت‭ ‬د‭. ‬الفاضل‭ ‬أن‭ ‬الشبكة‭ ‬البرلمانية‭ ‬للسيدات‭ ‬البرلمانيات‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والعالم‭ ‬العربي،‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬تجمع‭ ‬البرلمانيات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أفريقيا‭ ‬والعالم‭ ‬العربي،‭ ‬وتسعى‭ ‬بكل‭ ‬عزم‭ ‬وتصميم‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬البرلمانية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التشريعات‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة،‭ ‬وتكفل‭ ‬حقوقها‭ ‬وتدفع‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬تعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬د‭. ‬الفاضل‭ ‬اجتماع‭ ‬الشبكة‭ ‬البرلمانية‭ ‬للسيدات‭ ‬البرلمانيات‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والعالم‭ ‬العربي،‭ ‬المنعقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬لرابطة‭ ‬مجالس‭ ‬الشيوخ‭ ‬والشورى‭ ‬والمجالس‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭ (‬أسيكا‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مالابو‭ ‬بجمهورية‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬يومي‭ ‬26‭ ‬و27‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وبينت‭ ‬سعادتها‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬الشبكة‭ ‬البرلمانية‭ ‬للسيدات‭ ‬البرلمانيات‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والعالم‭ ‬العربي،‭ ‬يعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬الجماعي‭ ‬بقضية‭ ‬مهمة‭ ‬وحيوية،‭ ‬وهي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬المرأة‭ ‬ومشاركتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إرساء‭ ‬مجتمعات‭ ‬متقدمة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التقدير‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬الشبكة‭ ‬وجميع‭ ‬الشركاء‭ ‬الداعمين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

وأشارت‭ ‬د‭. ‬الفاضل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمعات،‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬جميعاً‭ ‬مسؤولية‭ ‬العمل‭ ‬بتكاتف‭ ‬وعزيمة،‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬البرلماني‭ ‬القائم‭ ‬الذي‭ ‬نؤمن‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬المنشود،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬الفعلية‭ ‬نحو‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وتحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

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