د.الفاضل تؤكد أهمية تصدير النموذج البحريني في مجال تمكين المرأة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، رئيس الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، أن مشاركة المرأة البرلمانية البحرينية في المحافل البرلمانية الدولية، ودعمها للمبادرات والجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، يُعد تصديراً لنموذج مملكة البحرين في مجال دعم وتمكين وريادة المرأة الذي يحظى بتقدير واهتمام دولي كبير، بفضل رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والجهود الوطنية الحثيثة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وأوضحت د. الفاضل أن الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، تمثل منصة رائدة تجمع البرلمانيات من دول أفريقيا والعالم العربي، وتسعى بكل عزم وتصميم إلى بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التشريعات والسياسات التي تدعم تمكين المرأة، وتكفل حقوقها وتدفع نحو تحقيق تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين.
جاء ذلك خلال ترؤس د. الفاضل اجتماع الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد على هامش اللقاء التشاوري الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، وذلك بمقر مجلس الشيوخ في مدينة مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري.
وبينت سعادتها أن اجتماع الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، يعكس الالتزام الجماعي بقضية مهمة وحيوية، وهي العمل على تعزيز حضور المرأة ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل إرساء مجتمعات متقدمة تقوم على مبادئ العدالة والمساواة، معربةً عن خالص التقدير للجهود المبذولة من قبل أعضاء الشبكة وجميع الشركاء الداعمين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشارت د. الفاضل إلى أن ما تم تحقيقه حتى الآن يعد خطوة مهمة نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمعات، وتقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية العمل بتكاتف وعزيمة، مستفيدين من التعاون البرلماني القائم الذي نؤمن بأنه سيكون حجر الزاوية في إحداث التغيير الإيجابي المنشود، من خلال القيام بالمزيد من الخطوات الفعلية نحو تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
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