انتخاب الدكتورة أبو عنزة رئيسةً للهيئة الإدارية الجديدة لرابطة الأكاديميات الأردنيات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 ايلول( بترا ) -عُقدت اليوم في مقر رابطة الأكاديميات الأردنيات انتخابات الدورة الرابعة (2024-2027) في أجواء ديمقراطية مميزة، بحضور لافت من الأكاديميات الأعضاء. وأسفرت الانتخابات عن انتخاب الدكتورة آمال أبو عنزة بالتزكية كرئيسة للرابطة، بالإضافة إلى انتخاب ست زميلات كأعضاء في الهيئة الإدارية الجديدة.
وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف مندوبين من وزارة الثقافة، الذين أكدوا على شفافية ونزاهة سير الانتخابات، وشهدت مشاركة فعالة من الأكاديميات.
وتضم الهيئة الإدارية الجديدة كل من: د. ميساء الرواشدة، د. ندى الروابدة، د. إيمان مقدادي، د. خولة القدومي، د. أسمى الشراب، ود. سمر أبو صالح، واللواتي عبّرن عن فخرهن بالثقة الممنوحة لهن من الأكاديميات، مشددات على أهمية التعاون والعمل المشترك لتطوير الرابطة بما يخدم مصالح الأكاديميات الأردنيات.
وفي تعليقها، عبّرت الدكتورة آمال أبو عنزة عن شكرها وامتنانها لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، مؤكدة على التزامها بالعمل الدؤوب لتحقيق أهداف الرابطة وتعزيز دور الأكاديميات في المجتمع الأكاديمي الأردني.
وتأتي هذه الانتخابات لتجدد روح العمل الجماعي بين الأكاديميات، وتؤكد على أهمية دورهن في دعم المسيرة الأكاديمية الأردنية.
--(بترا )
ع ط
28/09/2024 20:18:35
MENAFN28092024000117011021ID1108725734
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