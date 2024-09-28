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انتخاب الدكتورة أبو عنزة رئيسةً للهيئة الإدارية الجديدة لرابطة الأكاديميات الأردنيات

9/28/2024 3:09:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 ايلول( بترا ) -عُقدت اليوم في مقر رابطة الأكاديميات الأردنيات انتخابات الدورة الرابعة (2024-2027) في أجواء ديمقراطية مميزة، بحضور لافت من الأكاديميات الأعضاء. وأسفرت الانتخابات عن انتخاب الدكتورة آمال أبو عنزة بالتزكية كرئيسة للرابطة، بالإضافة إلى انتخاب ست زميلات كأعضاء في الهيئة الإدارية الجديدة.
وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف مندوبين من وزارة الثقافة، الذين أكدوا على شفافية ونزاهة سير الانتخابات، وشهدت مشاركة فعالة من الأكاديميات.
وتضم الهيئة الإدارية الجديدة كل من: د. ميساء الرواشدة، د. ندى الروابدة، د. إيمان مقدادي، د. خولة القدومي، د. أسمى الشراب، ود. سمر أبو صالح، واللواتي عبّرن عن فخرهن بالثقة الممنوحة لهن من الأكاديميات، مشددات على أهمية التعاون والعمل المشترك لتطوير الرابطة بما يخدم مصالح الأكاديميات الأردنيات.
وفي تعليقها، عبّرت الدكتورة آمال أبو عنزة عن شكرها وامتنانها لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، مؤكدة على التزامها بالعمل الدؤوب لتحقيق أهداف الرابطة وتعزيز دور الأكاديميات في المجتمع الأكاديمي الأردني.
وتأتي هذه الانتخابات لتجدد روح العمل الجماعي بين الأكاديميات، وتؤكد على أهمية دورهن في دعم المسيرة الأكاديمية الأردنية.
--(بترا )
ع ط
28/09/2024 20:18:35

MENAFN28092024000117011021ID1108725734

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