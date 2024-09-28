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الصفدي يحمل إسرائيل مسؤولية عدوانها على لبنان

9/28/2024 3:09:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 ايلول ( بترا ) -حمّل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان الذي تشنه بطريقة وحشية من دون أي رادع قانوني أو إنساني.
وقال الصفدي في تدوينة له على حسابه الشخصي في منصة "إكس": "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان الذي تشنه وحشيًا من دون أي رادع قانوني أو إنساني، في الوقت الذي تواصل فيه عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية. ندين عدوانها على لبنان وخرقها سيادته، وقصفها عاصمته، وقتلها مواطنيه، وتهديدها أمنه واستقراره. نتضامن مع لبنان ومع شعبه الشقيق وهو يواجه هذا العدوان ويلملم جراحه، ونؤكد وقوفنا معه ومع سيادته وأمنه واستقراره وتماسكه وسلمه."
--(بترا )
ع ط
28/09/2024 20:11:06

MENAFN28092024000117011021ID1108725733

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