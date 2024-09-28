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الخارجية تهيب بجميع المواطنين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري

9/28/2024 3:07:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أهابت وزارة الخارجية بجميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى مغادرة أراضيها بشكل فوري.

ودعت وزارة الخارجية إلى ضرورة التواصل عبر الأرقام التالية: هاتف الطوارئ للسفارة في بيروت: 00961171171441 هواتف طوارئ الوزارة: 00965159 -
0096522225504

MENAFN28092024000130011022ID1108725732

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