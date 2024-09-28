الخارجية تهيب بجميع المواطنين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري

الخارجية تهيب بجميع المواطنين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري
التاريخ
9/28/2024 3:07:09 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أهابت وزارة الخارجية بجميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى مغادرة أراضيها بشكل فوري.
ودعت وزارة الخارجية إلى ضرورة التواصل عبر الأرقام التالية: هاتف الطوارئ للسفارة في بيروت: 00961171171441 هواتف طوارئ الوزارة: 00965159 -
0096522225504
MENAFN28092024000130011022ID1108725732
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