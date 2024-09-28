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بوركينا فاسو تسعى للانضمام إلى مجموعة بريكس

9/28/2024 2:41:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن رئيس وزراء بوركينا فاسو، أبولينير تامبيلا، عن سعي بلاده للانضمام إلى مجموعة“بريكس”، وذلك خلال اجتماعه مع السفير الروسي في واجادوجو، إيجور مارتينوف، وفقا لشبكة الإعلام الدولية“تي في بريكس”.

وذكر رئيس الوزراء أن الانضمام إلى مجموعة“بريكس” يعزز التجارة الدولية ويشجع على التبادل التجاري بالعملات الوطنية لدول التحالف.

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كما تناول الجانبان الحديث حول مشاركة بوركينا فاسو في“أيام بوركينا فاسو الاقتصادية” التي ستُعقد في موسكو في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر المقبل بهدف استكشاف فرص الشراكة بين الشركات الروسية والبوركينية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وأكد رئيس الحكومة على الرؤية السياسية المشتركة بين روسيا وبوركينا فاسو.

وقال تامبيلا:“هناك عدد قليل جدا من الشركات الروسية في بوركينا فاسو و هدفنا هو تعزيز الوجود الاقتصادي الروسي في بوركينا فاسو، وكذلك تعزيز الحضور الاقتصادي لبوركينا فاسو في روسيا”.

من جانبه، وصف السفير إيجور مارتينوف الاجتماع بأنه مثمر، مشيرًا إلى أن البلدين يتبنيان مواقف متشابهة فيما يتعلق بالتعاون الثنائي.

المصدر:

MENAFN28092024000202011048ID1108725462

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