بوركينا فاسو تسعى للانضمام إلى مجموعة بريكس

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن رئيس وزراء بوركينا فاسو، أبولينير تامبيلا، عن سعي بلاده للانضمام إلى مجموعة“بريكس”، وذلك خلال اجتماعه مع السفير الروسي في واجادوجو، إيجور مارتينوف، وفقا لشبكة الإعلام الدولية“تي في بريكس”.
وذكر رئيس الوزراء أن الانضمام إلى مجموعة“بريكس” يعزز التجارة الدولية ويشجع على التبادل التجاري بالعملات الوطنية لدول التحالف.
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كما تناول الجانبان الحديث حول مشاركة بوركينا فاسو في“أيام بوركينا فاسو الاقتصادية” التي ستُعقد في موسكو في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر المقبل بهدف استكشاف فرص الشراكة بين الشركات الروسية والبوركينية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
وأكد رئيس الحكومة على الرؤية السياسية المشتركة بين روسيا وبوركينا فاسو.
وقال تامبيلا:“هناك عدد قليل جدا من الشركات الروسية في بوركينا فاسو و هدفنا هو تعزيز الوجود الاقتصادي الروسي في بوركينا فاسو، وكذلك تعزيز الحضور الاقتصادي لبوركينا فاسو في روسيا”.
من جانبه، وصف السفير إيجور مارتينوف الاجتماع بأنه مثمر، مشيرًا إلى أن البلدين يتبنيان مواقف متشابهة فيما يتعلق بالتعاون الثنائي.
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108725462
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