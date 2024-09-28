وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزير خارجية جمهورية سان مارينو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 28 - 9 (كونا) -- التقى وزير
الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وزير خارجية جمهورية سان مارينو لوكا بيكاري وذلك على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمدينة نيويورك.
وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
كما تم عقب اللقاء توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تعكس مدى عزم البلدين الصديقين على تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية وتمتينها وهي اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. (النهاية)
ط م ا
MENAFN28092024000071011013ID1108724962
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