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وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزير خارجية جمهورية سان مارينو

9/28/2024 4:49:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 9 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وزير خارجية جمهورية سان مارينو لوكا بيكاري وذلك على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمدينة نيويورك.
وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
كما تم عقب اللقاء توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تعكس مدى عزم البلدين الصديقين على تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية وتمتينها وهي اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. (النهاية)

ط م ا



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