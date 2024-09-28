وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزير خارجية الجزائر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 28 - 9 (كونا) -- التقى وزير
الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف وذلك على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمدينة نيويورك.
وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك. (النهاية)
ط م ا
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