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وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزير خارجية الجزائر

9/28/2024 4:49:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 9 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف وذلك على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمدينة نيويورك.
وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك. (النهاية)

ط م ا



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