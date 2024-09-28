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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34 سنتا ليبلغ 84ر73 دولار

9/28/2024 4:49:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا ليبلغ 84ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 50ر73 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 89ر71 دولار للبرميل فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا ليبلغ 18ر68 دولار للبرميل.
وكان البنك المركزي الصيني خفض أمس الجمعة أسعار الفائدة وضخ السيولة في النظام المصرفي بهدف إعادة النمو الاقتصادي نحو هدف هذا العام البالغ نحو 5 في المئة.
وعلى صعيد منفصل تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في تحالف (أوبك بلس) إنتاج النفط حاليا بإجمالي 86ر5 مليون برميل يوميا لكنهم يخططون لإلغاء تخفيضات تبلغ 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر المقبل. (النهاية)

ع ع م / ط م ا



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