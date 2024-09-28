سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34 سنتا ليبلغ 84ر73 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا ليبلغ 84ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 50ر73 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 89ر71 دولار للبرميل فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا ليبلغ 18ر68 دولار للبرميل.
وكان البنك المركزي
الصيني خفض أمس الجمعة أسعار الفائدة وضخ السيولة في النظام المصرفي بهدف إعادة النمو الاقتصادي نحو هدف هذا العام البالغ نحو 5 في المئة.
وعلى صعيد منفصل تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في تحالف (أوبك بلس) إنتاج النفط حاليا بإجمالي 86ر5 مليون برميل يوميا لكنهم يخططون لإلغاء تخفيضات تبلغ 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر المقبل. (النهاية)
ع ع م / ط م ا
MENAFN28092024000071011013ID1108724960
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