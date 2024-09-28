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وزير الخارجية الأمريكي: الشرق الأوسط والعالم يواجهان لحظة محفوفة بالمخاطر

9/28/2024 4:49:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 9 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الشرق الأوسط والعالم يواجهان "لحظة محفوفة بالمخاطر" مؤكدا أن الدبلوماسية هي أفضل طريق للمضي قدما.
وذكر بلينكن في مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيويورك مساء أمس الجمعة أن "الطريق إلى الدبلوماسية قد يبدو صعبا في هذه اللحظة لكنه موجود وفي تقديرنا ضروري" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل مكثف مع جميع الأطراف لحثهم على اختيار هذا المسار علاوة على أنها تركز حاليا على منع نشوب حرب أوسع في المنطقة.
وأضاف أن "الخيارات التي تتخذها جميع الأطراف في الأيام المقبلة ستحدد المسار الذي تسلكه هذه المنطقة مع عواقب وخيمة على شعوبها الآن وربما لسنوات قادمة" مبينا أن "واشنطن لا تزال تجمع المعلومات وتتأكد من أنها تفهم تماما ما حدث وما كان القصد منه".
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعدما أعلن جيش الاحتلال أمس أنه استهدف في عدة غارات الضاحية الجنوبية في بيروت.
وأعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية مساء أمس الجمعة قتل ستة أشخاص وإصابة 91 آخرين بجروح في الغارات المتتالية لطيران الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت.
ويشهد لبنان منذ الاثنين الماضي شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق أخرى من لبنان أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع




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