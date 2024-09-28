وزير الخارجية الأمريكي: الشرق الأوسط والعالم يواجهان لحظة محفوفة بالمخاطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 28 - 9 (كونا) -- قال وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الشرق الأوسط والعالم يواجهان "لحظة محفوفة بالمخاطر" مؤكدا أن الدبلوماسية هي أفضل طريق للمضي قدما.
وذكر بلينكن في مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيويورك مساء أمس الجمعة أن "الطريق إلى الدبلوماسية قد يبدو صعبا في هذه اللحظة لكنه موجود وفي تقديرنا ضروري" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل مكثف مع جميع الأطراف لحثهم على اختيار هذا المسار علاوة على أنها تركز حاليا على منع نشوب حرب أوسع في المنطقة.
وأضاف أن "الخيارات التي تتخذها جميع الأطراف في الأيام المقبلة ستحدد المسار الذي تسلكه هذه المنطقة مع عواقب وخيمة على شعوبها الآن وربما لسنوات قادمة" مبينا أن "واشنطن لا تزال تجمع المعلومات وتتأكد من أنها تفهم تماما ما حدث وما كان القصد منه".
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعدما أعلن جيش الاحتلال أمس أنه استهدف في عدة غارات الضاحية الجنوبية في بيروت.
وأعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية مساء أمس الجمعة قتل ستة أشخاص وإصابة 91 آخرين بجروح في الغارات المتتالية لطيران الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت.
ويشهد لبنان منذ الاثنين الماضي شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق أخرى من لبنان أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
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