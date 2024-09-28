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وزير الخارجية المصري: الاحتلال الإسرائيلي المسؤول الأول والمباشر عما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة

9/28/2024 4:49:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28- 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول والمباشر عما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان اليوم السبت ان ذلك جاء في كلمة للوزير عبدالعاطي خلال مشاركته أمس في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة حول الوضع في فلسطين .
واشار عبدالعاطي إلى أنه رغم كافة المناشدات الدولية للاحتلال الإسرائيلي بوقف نزيف الدماء وايقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين ورغم مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة وقرارات مجلس الأمن العديدة وما وصل إليه القطاع من وضع إنساني كارثي أمعنت قوة الاحتلال في الانتقام من أهل غزة.
وأضاف ان الاحتلال استخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الفلسطينيين وفرض عليهم النزوح والتهجير من منازلهم واحتل الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من توزيع المساعدات داخل القطاع بما أفضى لكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد عبدالعاطي على رفض مصر الكامل لاستهداف المدنيين منددا بإمعان الاحتلال في توسيع رقعة الصراع.
ودان عدوان الاحتلال الاسرائيلي على لبنان مؤكدا ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية مفتوحة.
وقال ان الاحتلال الإسرائيلي عليه التزام بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الصادرة منذ بداية الأزمة وكذلك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى الجميع الرفض بوضوح للمبررات الواهية لاستمرار الحرب الحالية أو الادعاءات الجوفاء التي تكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية والتي ثبت مرارا عدم مصداقيتها.
وبين أن توقف تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري هو نتيجة مباشرة للسيطرة العسكرية للاحتلال المتواصلة على كافة أرجاء القطاع بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح والشريط الحدودي مع مصر لافتا الى أن مواصلة العمل الإنساني مازال ممكنا إذا تحمل الاحتلال مسؤولياته وانسحب فورا من المعبر وقام بتسليمه للجانب الفلسطيني وفتح كافة المعابر الأخرى التي تحيط بغزة.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن بلاده ستستمر في العمل بلا كلل لوقف الحرب ولضمان النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية لغزة ودعم الصمود الفلسطيني أمام محاولات التهجير مؤكدا أن مجلس الأمن قادر على إحداث تغيير على الأرض إذا خلصت النوايا.
وعرض الوزير عبدالعاطي في هذا السياق دور المجلس الذي تتطلع إليه مصر في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الشرق الأوسط.
وأوضح أن ذلك يتضمن الزام الاحتلال بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ووقف التصعيد المتعمد في المنطقة بما في ذلك في لبنان وبالانسحاب الكامل من القطاع بما في ذلك الانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور "فيلادلفيا" وحتى يتم استئناف تدفق المساعدات الإغاثية العاجلة والانسحاب كذلك من الجانب الفلسطيني لجميع المعابر بين قطاع غزة والاحتلال وفتحها بالكامل للنفاذ الإنساني.
واضاف أن باقي الخطوات تتمثل في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وتقديم الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من القيام بكافة واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما في ذلك العودة للمعابر وتقديم الخدمات الأساسية وتولي مهام الإدارة والحمم وإنفاذ القانون.
كما تتمثل باقي الخطوات بحسب عبدالعاطي في ترحيب مجلس الأمن بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف وإلزام الاحتلال بإنهاء كافة مظاهر الاحتلال لدولة فلسطين بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. (النهاية)

ا س م / ط م ا



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