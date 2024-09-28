Saturday, 28 September 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توزيع طلبة التاسع على مسارات التعليم.. هل تتحقق الأهداف؟

9/28/2024 4:47:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – فيما ناقشت لجنة التخطيط الموسعة بوزارة التربية والتعليم خلال اجتماعها مؤخرا، آلية توزيع طلبة الصف التاسع الأساسي على مسارات التعليم الأكاديمي والمهني، أكد خبراء تربويون أن عملية تشعيب الطلبة حسب مسارات التعليم وفي سن مبكرة، لها أهميتها الكبرى في توجيه استعداداتهم وقدراتهم ومهاراتهم وميولهم ورغباتهم، واستثمارات طاقاتهم وتوجيهها نحو الإبداع والتميز.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، ان "عملية التشعيب ستبقى تحكمها محددات، تتمثل في رغبات الطلبة، الذين ما يزالون يميلون إلى تخصصات المسار الأكاديمي، بخاصة التخصصات العلمية، وأيضا محدودية الطاقة الاستيعابية للمدارس".
ودعوا إلى التشبيك مع الجامعات حول عمليات توجيه الطلبة وفق هذه المسارات، بخاصة برامج خطة المسارات التقنية في مؤسسات التعليم العالي المعنية بالتخصصات التكنولوجية التقنية والفنية والمهنية وانظمة الذكاء الاصطناعي، لتمكين طلبة المرحلة الثانوية من المفاهيم والمهارات والمعلومات العلمية، لضمان قبولهم في مؤسسات التعليم العالي، ووتعزيز قدرتهم على المتابعة لرفد سوق العمل باحتياجاته والمنافسة في السوق العالمي.
مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بالوزارة د. فيصل الهواري، أكد في تصريح لـ"الغد"، أن آلية تصنيف الطلبة بعد الصف التاسع إلى مسارات التعليم المهنية والأكاديمية، تجري بانسيابية دون أي تحديات أو معقيات.
وقال الهواري، إن آلية التصنيف للعام الدراسي الحالي لم تختلف عن السنوات السابقة، فهي الآلية المعتمدة ذاتها سابقا، ولكن الاختلاف الذي طرأ في العامين السابق والحالي، يتعلق بأن التشعيب بدأ اعتبارا من نهاية الصف التاسع بدلا من العاشر.
وأضاف أن معياري التحصيل الدراسي (المعدل) والرغبة والميول، هي الآلية المعتمدة في عملية التشعيب، لافتا إلى أن المعدل المعتمد يجري احتسابة بواقع 30 % من معدل الصف السابع و30 % من الصف الثامن، و40 % من الصف التاسع، بالإضافة لرغبات الطلبة التي يجري معرفتها عن طريق تعبئتها في نموذج مخصص لهذه الغاية، إذ توزع الوزارة نموذج التشعيب على الطلبة، فيعبئون النموذج بمشاركة أولياء أمورهم، وفق معياري الرغبة والمعدل.
ولفت الهواري إلى أن لجنة التخطيط الموسعة، ناقشت في اجتماعها مؤخراً قضايا تربوية، بينها آلية توزيع طلبة الصف التاسع الأساسي على مسارات التعليم الأكاديمي والمهني، بهدف الاستعداد المبكر لهذه الخطوة، من أجل ضمان سير العملية بمنتهي السلاسة والانسيابية، مع التركيز على أهمية مراعاة معيار الرغبة في عملية التشعيب.
وكانت لجنة التخطيط الموسع ناقشت الاثنين الماضي برئاسة وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة، قضايا تربوية، بينها آلية توزيع طلبة الصف التاسع الأساسي على مسارات التعليم الأكاديمي والمهني.
وفي هذا الصدد، قال مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي بالوزارة سابقا د. محمد أبو غزلة، إن عملية تشعيب الطلبة حسب مسارات التعليم وفي سن مبكر، لها أهميتها الكبرى في توجيه استعداداتهم وقدراتهم ومهاراتهم وميولهم ورغباتهم، واستثمارات طاقاتهم وتوجيهها نحو الإبداع والتميز.
وأضاف، ان الوزارة طورت الخطة الدراسية للصفوف من العاشر وحتى الصف الثاني عشر، وعملية تشعيب الطلبة بعد الصف التاسع، إلى مسارين أكاديمي ومهني في نهاية العام الدراسي (2022/ 2023)، بحيث يعتمد التشعيب، على معياري المعدل في الصفوف السابع والثامن والتاسع، بالإضافة لرغبات الطلبة وميولهم، ليصار بعدها لاستكمالهم دراسة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر حسب المسار التعليمي (أكاديمي أو مهني)، الذي يختاره كل منهم، وفق أولوياتهم وميولهم والمواد الاجبارية والاختيارية التي يختارونها من الخطة، ما يؤهلهم للالتحاق بالتخصص الجامعي، وهذا يعد إيجابيا.
ورأى أبو غزلة، ان عملية التشعيب هذه ستبقى تحكمها محددات، تتمثل في رغبة الطلبة الذين ما يزالون يميلون إلى تخصصات المسار الأكاديمي، بخاصة العلمية، وأيضا لمحدودية الطاقة الاستيعابية للمدارس.
واعتبر أبو غزلة، ان عملية التشعيب وتوجيه الطلبة للمسار المهني أيضا، وإضافة تخصصات جديدة إليه، يعد خطوة مهمة بتشجيع التحاقهم فيه، وتحقيق أهداف المبادرات التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي للوصول إلى نسبة التحاق، تصل لـ50 % في هذا المسار بحلول العام 2033، مع أنه يصعب تحقيق ذلك لأسباب داخلية، تتعلق بالنظام التعليمي، وأخرى خارجية تتعلق بالمجتمع والعوامل الثقافية والاجتماعية، وبرغم تطورها والتحاق 18 ألف طالب بمسارات التعليم المهني في برنامج (BETC)، فإن هذا التطور والتغير لا يعكس تغيرا في النظرة المجتمعية للتعليم المهني.
وأوضح أن التشعيب سيمكن الطالب من تحديد مستقبله المهني في سوق العمل، لكن عملية التشعيب لا شك بأنها ستفضي إلى العديد من المشاكل الدراسية، كغياب العدالة بين الطلبة نتيجة للاعتماد على معدلاتهم في الصفوف الثلاثة الأخيرة، كأحد معايير التشعيب، والتي يمكن ان تتأثر بطبيعة تأهيل المعلمين وممارساتهم التدريسية وعوامل التقييم، وأيضا مدى توافر المدارس التي يمكن أن يلتحقوا بها إذا كان تركيبها الصفي ينتهي بالمرحلة الأساسية.
كما أنها قد تحرم طلبة من الاختيار المناسب لهم، وقد تدفعهم لترك المدرسة إذا لم تتوافر مدارس قريبة منهم، يوجد فيها ما يحقق رغباتهم وميولهم حتى لا يحملهم أسرهم أعباء مادية إضافية.
وأشار أبوغزلة، إلى أن عملية التشعيب تفرض توزيع الطلبة أحيانا حسب رغباتهم، وبالتالي يكون إيجاد البديل لهم في غاية الصعوبة، كما أنها ترتب أحيانا زيادة في أعداد الطلبة في مسار أو تخصص على حساب آخر، ولأنها تنفذ في وقت قليل قبل تمكن الطالب من معرفة رغباته، وميوله وقدراته، بالرغم من أن النظام التعليمي هدفه إعداد الطلبة للمستقبل وتمكينهم من المهارات والاتجاهات والمعارف، لتحقيق أهداف السياسة التعليمية في الدولة.
ولفت إلى إن عملية التشعيب التي تعتمد على معايير المعدلات للصفوف السابقة وعلى الرغبة، قد تحد منها الطاقة الاستيعابية للمدرسة، وعدم توافر الموارد البشرية والمادية والفنية، كما انها ترتب أعباء مادية وفنية على المدارس الأخرى، تتمثل في عدم قدرة المدرسة على تأمين وتوفير جميع مستلزمات العملية التعليمية لضمان تقديم تعلم نوعي للطلبة القادمين اليها
وشدد أبو غزلة على أهمية المراجعة المستمرة لعملية التشعيب ومحاولة حل مشكلة القدرة الاستيعابية وخاصة في المدارس المهنية حتى لا تبقى عقبة وبالتالي تحول دون تحقيق المستهدفات والأهداف من هذه الخطة التطويرية.
كما دعا إلى تفاوت التشعيب والتصنيف للطلبة بين المدارس، ولتحقيق العدالة بينهم، لاعتماد ملف الإنجاز للطلبة "البورتفوليو" أو ملف تقييم الأداء الأكاديمي والقدرات والمهارات الفردية، والاهتمامات الشخصية والتوجيه المهني، والتفاعل مع الأنشطة التعليمية، وبعض التقييمات النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى المعدل في الصفوف من السابع وحتى التاسع الأساسي، والرغبة بتشعيب الطلبة، كما يمكن لها الاستفادة أيضا من ممارسات دول تبوأت مراكز متقدمة في أنظمتها التعليمية، مثل فنلندا واستراليا والمملكة المتحدة وهولندا، اذ تتبع منهج التقييم الشامل، وذلك بعقد اختبار يسمح للطلبة بإظهار تقدمهم الأكاديمي والمهارات والميول المختلفة في هذه الصفوف، وتشعيبهم وتصنيفهم لمسارات التعليم التي تتناسب مع إمكانياتهم، ويعزز من فرص نجاحهم وتفوقهم في المجال الذي يناسبهم في التعلم اللاحق.
وأكد ابو غزلة، ضرورة توفير كل مستلزمات التشعيب، من توفير أبنية مدرسية وغرف صفية ومشاغل تقنية ومهنية مؤهلة، ومراكز مهنية، ومعلمين مؤهلين، ومختبرات وتجهيزات مدرسية بلوازمها كافة.
ودعا إلى التشبيك مع الجامعات حول عمليات توجيه الطلبة وفق هذه المسارات، بخاصة برامج خطة المسارات التقنية في مؤسسات التعليم العالي، المعنية بالتخصصات التكنولوجية التقنية والفنية والمهنية وانظمة الذكاء الاصطناعي، والبرامج الأكاديمية الأخرى، لتمكين طلبة المرحلة الثانوية من المفاهيم والمهارات والمعلومات العلمية، لضمان قبولهم في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز قدرتهم على المتابعة لرفد سوق العمل باحتياجاته، والمنافسة في السوق العالمي.
بدوره، قال خبير تربوي فضل عدم نشر اسمة لـ"الغد"، إن عملية تشعيب الطلبة تواجه بعض التحديات، بخاصة ما يتعلق بتخصصات وفروع التعليم المهني والتقني الجديدة BETC
وتتمثل هذه التحديات بحسب المصدر، بضعف تغير النظرة المجتمعية تجاه التعليم المهني، إذ أن هناك عزوفا من الطلبة وذويهم عن الالتحاق بهذ المسار، إذ يحتاج هذا الأمر لتوعية مكثفة حول قوة هذا البرنامج ودعمه لسوق العمل المستقبلي.
وبين المصدر، ان التحدي الآخر، يتمثل بجاهزية المدارس، إذ تحتاج التخصصات المطروحة ضمن نظام BETC الى تمويل لانشاء مشاغل مختلفة ومتنوعة عن المشاغل المتوافرة حاليا، ما يشكل عبئا على الوزارة بتوفير هذه المشاغل والمختبرات وتجهيزها في مدارس الذكور والاناث، إلى جانب توفير معلمين ذوي كفايات مختلفة، إذ يفترض بان تغطي المدن والقرى كافة بهذه التخصصات.
وأكد المصدر، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، كونه يعتبر من أهم الروافد للتعليم العملي للطلبة، ليكسبهم مهارات في مجال تخصصاتهم.
وشدد على ضرورة مراعاة مسارات التخصصات المستقبلية، بالتنسيق مع التعليم العالي والجامعات والتدريب المهني والقطاع الخاص، والجهات المعنية كافة، لتوافق بين تخصصات الطلبة في التعليم العام لضمان إكمال مسيرتهم التعلمية في التعليم العالي والجامعات والمعاهد، ما يتطلب مواءمة التخصصات في التعليم العام والعالي، والتنسيق مع الجامعات إقليميا ودوليا في هذا المجال، ومراعاة التغيرات والتطور الذي لحق بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، نظرا للتغيرات السريعة في احتياجات ومتطلبات هذا السوق في المجلات كافة، والذي يحتاج إلى دراسات استشرافية، تضمن التنسيق الكامل لضمان مواكبة التطورات الوطنية والعالمية.

MENAFN28092024000072011014ID1108724949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث