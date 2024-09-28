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طقس حار نسبيا اليوم وانخفاض الحرارة الثلاثاء

9/28/2024 4:47:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، و يكون الطقس خريفيًا معتدلًا في اغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتستمر الأجواء الاثنين، خريفية معتدلة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الثلاثاء، تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيفا في معظم المناطق وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار أحيانا ولاسيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 34 - 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.- (بترا)

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