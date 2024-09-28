حزب الله يقصف منطقة كابري بصواريخ فادي 1
التاريخ
9/28/2024 4:47:32 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله صباح السبت قصف منطقة كابري في شمال اسرائيل بصلية من صواريخ فادي 1، في أول هجوم تبناه بعد الغارات العنيفة التي طالت معقله في ضاحية بيروت الجنوبية.
وقال الحزب في بيان إن مقاتليه قصفوا "مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1" وذلك "ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".
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