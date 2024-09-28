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حزب الله يقصف منطقة كابري بصواريخ فادي 1

9/28/2024 4:47:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله صباح السبت قصف منطقة كابري في شمال اسرائيل بصلية من صواريخ فادي 1، في أول هجوم تبناه بعد الغارات العنيفة التي طالت معقله في ضاحية بيروت الجنوبية.


وقال الحزب في بيان إن مقاتليه قصفوا "مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1" وذلك "ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".


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