وكالة موديز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خفّضت وكالة موديز الائتمانية العالمية ، ليل الجمعة ، التصنيف الائتماني لإسرائيل، بفعل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع مع حزب الله وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة.
و بحسب واشنطن تايمز،قالت موديز في بيان "الدافع الرئيسي لخفض التصنيف من وجهة نظرنا بأن المخاطر الجيو سياسية قد تزايدت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية".
وبحسب موديز، تراجع تصنيف إسرائيل درجتين من "إيه 2" إلى "بي إيه إيه 1"، وهو التخفيض الثاني هذا العام.
كما خفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز العالميتين تصنيف إسرائيل الائتماني هذا العام.
وأشارت موديز إلى أن المخاطر لها "تداعيات مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والطويل".
وحولت إسرائيل ومنذ أسبوع تركيزها من الحرب في غزة إلى لبنان ، حيث قصفت معاقل حزب الله في جميع أنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ، وجرح الآلاف.-(بترا)
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