وكالة موديز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني



و بحسب واشنطن تايمز،قالت موديز في بيان "الدافع الرئيسي لخفض التصنيف من وجهة نظرنا بأن المخاطر الجيو قد تزايدت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية".



وبحسب موديز، تراجع تصنيف إسرائيل درجتين من "إيه 2" إلى "بي إيه إيه 1"، وهو التخفيض الثاني هذا العام.



كما خفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز العالميتين تصنيف إسرائيل الائتماني هذا العام.



وأشارت موديز إلى أن المخاطر لها "تداعيات مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والطويل".



وحولت إسرائيل ومنذ أسبوع تركيزها من الحرب في غزة إلى لبنان ، حيث قصفت معاقل حزب الله في جميع أنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ، وجرح الآلاف.-(بترا)