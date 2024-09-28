الاحتلال يعتقل شابا من ضاحية ذنابة بطولكرم
التاريخ
9/28/2024 2:08:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أمجد يحيى بعد مداهمة منزله في الضاحية وتفتيشه وتخريب محتوياته.
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