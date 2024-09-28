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الاحتلال يعتقل شابا من ضاحية ذنابة بطولكرم

9/28/2024 2:08:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أمجد يحيى بعد مداهمة منزله في الضاحية وتفتيشه وتخريب محتوياته.

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