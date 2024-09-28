الصحة” اللبنانية تعتزم إخلاء مستشفيات ضاحية بيروت الجنوبية

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، اعتزامها إخلاء المستشفيات في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت“بسبب تطورات العدوان الإسرائيلي”، بعد أن شهدت الضاحية، الليلة الماضية، غارات غير مسبوقةمنذ حرب يوليو/ تموز 2006.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها“تدعو مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات الباردة غير الطارئة، إفساحا في المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت والتي سيتم إخلاؤها بسبب تطورات العدوان”.

كما طالبت الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية بـ”الاستعداد للاهتمام بالمرضى من النازحين خلال الليلة الماضية من الضاحية الجنوبية”.

وفجر السبت، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على مبان في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 40 غارة خلال مساء الجمعة وفجر السبت، على مبان في مناطق برج البراجنة والكفاءات والشويفات والحدث والليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكر أن الغارات الإسرائيلية تسببت باندلاع حرائق ودمار هائل في عدة مواقع ومبان بالضاحية الجنوبية.

والغارات الإسرائيلية فجر السبت، غير مسبوقة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في يوليو 2006.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن طائراته الحربية“هاجمت أهداف لحزب الله في منطقة بيروت”.

وادعى جيش الاحتلال، أن غاراته الجوية“استهدفت مواقع لإنتاج الذخائر ومباني تم فيها تخزين الذخائر المتقدمة”.

ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله بشأن بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

لكن الحزب نفى في وقت سابق من فجر السبت، ادعاءات للجيش الإسرائيلي بوجود أسلحة أو مخازن أسلحة في مباني مدنية استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء ذلك بعد ساعات من تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات عنيفة وغير مسبوقة على عدد من المباني في حارة حريك في الضاحية الجنوبية أدت في حصيلة غير نهائية إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 91 بجروح، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

وقالت وسائل إعلام عبرية بينها رسمية، إبان الغارات إن المستهدف هو الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله.

ولم يصدر تأكيد رسمي من إسرائيل أو حزب الله بشأن اغتيال نصر الله.

ومنذ الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي“أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع“حزب الله” قبل نحو عام، أسفر حتى صباح الجمعة عن 726 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2173 جريحا، وفق لبيانات السلطات اللبنانية

وبلغ عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية في لبنان حتى مساء الجمعة، 86 ألفا و600 نازح، فيما بلغ عدد مراكز الإيواء 644، تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها موزعة في مختلف المحافظات، وفق وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.