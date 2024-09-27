وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزيرة خارجية سلوفينيا في نيويورك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- التقى وزير
الخارحية عبدالله اليحيا وزيرة
خارجية سلوفينيا الصديقة تانجا فاجون وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمدينة نيويورك.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن الجانبين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.(النهاية)
ط أ ب
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