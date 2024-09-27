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وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزيرة خارجية سلوفينيا في نيويورك

9/27/2024 11:38:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- التقى وزير الخارحية عبدالله اليحيا وزيرة خارجية سلوفينيا الصديقة تانجا فاجون وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمدينة نيويورك.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن الجانبين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.(النهاية)

ط أ ب




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