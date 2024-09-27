بركلات الترجيح .. الزمالك يتوج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 27 - 9 (كونا) -- توج نادي الزمالك المصري اليوم الجمعة بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم
بعد فوزه على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) بعد تعادلهما الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب (المملكة أرينا) في العاصمة السعودية.
وسجل الهدف الأول للأهلي الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 44 عن طريق ضربة جزاء قبل أن يعادل الزمالك النتيجة في الدقيقة 77 عن طريق ناصر منسي لتتجه بعد ذلك المباراة إلى ركلات الترجيح معلنة فوز الزمالك بالبطولة.
وبهذا الفوز يحقق الزمالك السوبر الخامس في تاريخه بينما فشل الأهلي في رد اعتباره من خسارته (1-0) في نسخة كأس السوبر عام 1994 التي أقيمت بينهما بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا. (النهاية)
ع ش / ر ج
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