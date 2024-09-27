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بركلات الترجيح .. الزمالك يتوج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي

9/27/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 27 - 9 (كونا) -- توج نادي الزمالك المصري اليوم الجمعة بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم بعد فوزه على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) بعد تعادلهما الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب (المملكة أرينا) في العاصمة السعودية.
وسجل الهدف الأول للأهلي الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 44 عن طريق ضربة جزاء قبل أن يعادل الزمالك النتيجة في الدقيقة 77 عن طريق ناصر منسي لتتجه بعد ذلك المباراة إلى ركلات الترجيح معلنة فوز الزمالك بالبطولة.
وبهذا الفوز يحقق الزمالك السوبر الخامس في تاريخه بينما فشل الأهلي في رد اعتباره من خسارته (1-0) في نسخة كأس السوبر عام 1994 التي أقيمت بينهما بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا. (النهاية)

ع ش / ر ج



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