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منتخب قطر للشباب يفوز على هونغ كونغ ضمن المنافسات المؤهلة لكأس آسيا

9/27/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 27 - 9 (كونا) -- فاز المنتخب القطري لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما اليوم الجمعة على نظيره منتخب هونغ كونغ الصين بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما في الصين.
وسجل هدفي المنتخب القطري كل من محمد خالد وإبراهيم الحسن في الدقيقتين 47 و61 من المباراة التي جرت بينهما على استاد (عبد الله بن خليفة).
وضمن ذات المجموعة تغلب المنتخب الأردني على نظيره السنغافوري بهدفين دون مقابل في مباراة جرت على استاد (حمد الكبير) بالعاصمة القطرية الدوحة حيث سجل عودة فاخوري وإبراهيم صبره هدفي المباراة في الدقيقتين 25 و 29.
وتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب القطري ولكل منهما ست نقاط فيما بقي منتخبا سنغافورة وهونغ كونغ الصين من دون نقاط.
ويخوض المنتخب القطري مباراته الثالثة والختامية بعد غد الأحد أمام نظيره الأردني على استاد (عبدالله بن خليفة) بينما يلعب منتخب سنغافورة مع نظيره هونغ كونغ الصين على استاد (حمد الكبير).
ويتأهل إلى النهائيات القارية التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير المقبل المنتخبات العشرة الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني. (النهاية)

س س س / ر ج



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