منتخب قطر للشباب يفوز على هونغ كونغ ضمن المنافسات المؤهلة لكأس آسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 27 - 9 (كونا) -- فاز المنتخب القطري لكرة القدم
للشباب تحت 20 عاما اليوم الجمعة على نظيره منتخب
هونغ كونغ الصين بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما في الصين.
وسجل هدفي المنتخب القطري كل من محمد خالد وإبراهيم الحسن في الدقيقتين 47 و61 من المباراة التي جرت بينهما على استاد (عبد الله بن خليفة).
وضمن ذات المجموعة تغلب المنتخب الأردني على نظيره السنغافوري بهدفين دون مقابل في مباراة
جرت على استاد (حمد الكبير) بالعاصمة القطرية الدوحة حيث سجل عودة فاخوري وإبراهيم صبره هدفي المباراة في الدقيقتين 25 و 29.
وتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب القطري ولكل منهما ست نقاط فيما بقي منتخبا سنغافورة وهونغ كونغ الصين من دون نقاط.
ويخوض المنتخب القطري مباراته الثالثة والختامية بعد غد الأحد أمام نظيره الأردني على استاد (عبدالله بن خليفة) بينما يلعب منتخب سنغافورة مع نظيره هونغ كونغ الصين على استاد (حمد الكبير).
ويتأهل إلى النهائيات القارية التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير المقبل المنتخبات العشرة الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني. (النهاية)
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