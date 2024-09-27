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لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اختتمت اجتماعاتها في فيينا

9/27/2024 11:38:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 27 - 9 (كونا) -- اختتمت الدورة 49 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ـ الفريق العامل الثالث المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول اجتماعاتها اليوم الجمعة وذلك بعد ان استمرت خمسة أيام.
وقال المستشار متعب المطيري من إدارة الفتوى والتشريع الكويتية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بختام مشاركته في أعمال هذه الدورة ان ممثلي الدول ناقشوا الإصلاحات المقترحة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وصولا لإقرار مشروع النظام الأساسي لآلية دائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية.
وأكد المستشار المطيري على أهمية مشاركة إدارة الفتوى والتشريع في هذا المؤتمر الأممي ممثلة عن دولة الكويت للمساهمة في إنشاء هيئة تحكيم دولية للنظر في المنازعات التي تنشب بين المستثمرين والدول وذلك لسببين أولهما إظهار وجه الكويت المشرق في تبني المشاريع العالمية لحل النزاعات بين المستثمرين والدول ما يبين الدور الذي تقوم به الكويت كعضو فعال في المجتمع الدولي تسعى دائما لحل الخلافات والنزاعات بطرق ودية وقانونية.
وأضاف ان دولة الكويت تسعى من خلال إقرار هذا المشروع الدولي بإنشاء هيئة تحكيم دولية للنظر في النزاعات بين المستثمرين والدول لجعل الكويت بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين بما يحقق خلق تعاون تجاري واستثماري عالمي بين الكويت والمستثمرين الدوليين والدول الراعية.
ولفت الى أن إدارة الفتوى والتشريع وبصفتها الجهاز القانوني لدولة الكويت تبادر دائما للمشاركة في تحقيق توجهات الحكومة الرشيدة في الانضمام لركب الدول الرائدة لإرساء قواعد التحكيم الدولي وحل المنازعات بالطرق القانونية.
وأوضح المستشار المطيري ان الآلية الدائمة ستنتهي وحسبما هو مخطط لها بتشكيل محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف وتعيين واختيار أعضاء المحكمتين واختصاص وصلاحيات هاتين المحكمتين وإقرار الأحكام التي تنظم عمل الهيئة التحكيمية الدولية والعلاقة بين الأطراف المتنازعة والقوانين الحاكمة التي تتقيد بها المحاكم الدولية للفصل في المنازعات بين المستثمرين والدول.
وافاد بأن الدورة ناقشت الوثيقة المقدمة من الأمانة العامة حول مشروع النظام الأساسي لآلية دائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية حيث تم عرض مشروع قانون ينظم كيفية اختيار وتعيين أعضاء المحكمتين.
وتضمن المشروع المؤهلات والمتطلبات الواجب توافرها في الأعضاء لاختيارهم للهيئة التحكيمية وتكوين المحكمتين وضوابط وشروط تسمية المرشحين كأعضاء في محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف.
كما تضمنت الوثيقة أحكاما تخص لجنة الاختبار المختصة باختيار واعتماد أعضاء المحكمتين لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كما تم إقرار هذه المواد بعد المناقشات المستفيضة وإجراء بعض التعديلات المقترحة.
وضم وفد الفتوى والتشريع في عضويته كذلك الأستاذ ماجد المطيري. (النهاية)

ع م ق / ر ج



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