مشروع ريادي من الطفيلة يجمع ثنائية التقنية والفن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– بشغف كبير وروح ريادية عالية تواصل الريادية الأردنية تسنيم العوران العمل بجد منذ 4 سنوات على مشروعها الريادي الذي تدمج فيه الفن مع التكنولوجيا لتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، مع الحرص على مفهوم الاستدامة وحماية البيئة.
ويحمل المشروع الذي تقوم عليه الريادية العوران اسم "كرافتس ريزن" أو بالإنجليزية "CRAFTS RESIN"، وهو كما تشرح مشروع ريادي انطلق من محافظة الطفيلة في العام 2020، ليقدم خدمات ومنتجات في مجال الحرف اليدوية، إضافة إلى تقديم دورات لتدريب الشباب والمجتمع المحلي على هذه الصناعة الإبداعية.
وبينت العوران، الحاصلة على بكالوريوس هندسة جيولوجية، أن المشروع الذي تم تسجيله وحصل على التراخيص اللازمة يقدم مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة باستخدام تقنية "الريزن"، الإكسسوارات الفنية مثل، الخواتم، السلاسل، والأساور المصممة بتفاصيل فريدة، والتحف المنزلية، والقطع الديكورية مثل الطاولات والتحف الفنية المخصصة، إضافة إلى تصاميم خاصة لاستوديوهات التصوير، والطباعة المخصصة، منها الطباعة على الملابس والمواد المعدنية والبلاستيكية.
وأكدت العوران أن المشروع يعتمد على مفهوم "الابتكار"، إذ يتم استخدام المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الأخشاب الطبيعية، لصنع قطع فنية جديدة، مبينة أن ذلك يمكن أن يسهم في تقليل النفايات وتعزيز إعادة التدوير، من خلال فصل النفايات القابلة لإعادة التدوير واستخدامها في الإنتاج.
وقالت: "المشروع يقدم ايضا ورشا تدريبية متخصصة في تقنيات الريزن، ما يساهم في تعليم وتمكين النساء والشباب في المجتمع المحلي"، لافتة إلى أن هذه الورش تركز على تطوير المهارات وتعزيز الابتكار والإبداع، مما يفتح آفاق عمل جديدة للمشاركين.
وعن تسويق منتجات وخدمات المشروع قالت العوران: "المشروع يعتمد على التسويق الرقمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض مسابقات وجوائز تشجيعية لجذب الزبائن وزيادة التفاعل، فضلا عن مشاركة المشروع في معارض محلية، لعرض منتجاته والتواصل مع العملاء".
وكانت الريادية العوران، حصدت لقب "سفير الريادة" عن محافظة الطفيلة الى جانب 7 رياديين آخرين حازوا لقب سفراء الريادة في محافظات الجنوب الأربع ضمن مشروع أطلقته وتنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم رياديي الأعمال في إقليم الجنوب.
وترى العوران أن حصولها على لقب "سفيرة ريادة الأعمال"، يعتبر "اعترافا" بجهودها و"إضافة قيمة" إلى سيرتها الذاتية، وخطوة تسهم في تحسين صورة ريادة الأعمال في محافظتها الطفيلة، الأمر الذي يسهم في تعزيز روح المبادرة بين الشباب والنساء.
وقالت: "مشاركتي في تحدي "سفراء الريادة"، تعد نقطة تحول، لأنها تساعد في بناء شبكة قوية من العلاقات مع رواد الأعمال وصانعي القرار، وتسهل فرص التعاون في المشاريع المستقبلية، كما أن هذه التجربة، كما تقول، قدمت لها قيمة حول أحدث الاتجاهات في ريادة الأعمال، ما ساعدها في تطوير استراتيجيات فعالة لمشروعي، فضلا عن إتاحة الفرصة لها لتسليط الضوء على مشروعها وزيادة الوعي بعلامتها التجارية".
وأكدت العوران أن مشاركتها أسهمت في تعزيز مهاراتها القيادية والإدارية، مما يزيد من قدرتها على قيادة المشروع وتحقيق أهدافه.
وتطمح الريادية العوران إلى مساعدة الرياديين في محافظة الطفيلة من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز مهاراتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء مشاريعهم، مع العمل على توفير منصة للتواصل والتعاون بين الرياديين، مما يمكنهم من تبادل الأفكار والخبرات.
وعن أبرز خطط الشركة المستقبلية، قالت العوران: "إنها تطمح إلى توسيع مشروعها عبر إدخال معدات متقدمة مثل، ماكينات التطريز وفايبر ليزر للنقش على المعادن مثل الذهب والفضة، والعمل بجد لتوسيع حضوره الرقمي وزيادة القدرة الإنتاجية من أجل تلبية احتياجات السوق المتزايدة".
وأكدت سعيها أيضا للبحث عن فرص تساعدها في تعزيز وتطوير مشروعها، مثل، شراكات مع مؤسسات محلية تسهم في دعم الابتكار والإنتاج، واستكشاف خيارات للتدريب والتطوير لتحسين مهارات الفريق وزيادة كفاءته.
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