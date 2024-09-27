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مشروع ريادي من الطفيلة يجمع ثنائية التقنية والفن

9/27/2024 11:37:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– بشغف كبير وروح ريادية عالية تواصل الريادية الأردنية تسنيم العوران العمل بجد منذ 4 سنوات على مشروعها الريادي الذي تدمج فيه الفن مع التكنولوجيا لتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، مع الحرص على مفهوم الاستدامة وحماية البيئة.
ويحمل المشروع الذي تقوم عليه الريادية العوران اسم "كرافتس ريزن" أو بالإنجليزية "CRAFTS RESIN"، وهو كما تشرح مشروع ريادي انطلق من محافظة الطفيلة في العام 2020، ليقدم خدمات ومنتجات في مجال الحرف اليدوية، إضافة إلى تقديم دورات لتدريب الشباب والمجتمع المحلي على هذه الصناعة الإبداعية.
وبينت العوران، الحاصلة على بكالوريوس هندسة جيولوجية، أن المشروع الذي تم تسجيله وحصل على التراخيص اللازمة يقدم مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة باستخدام تقنية "الريزن"، الإكسسوارات الفنية مثل، الخواتم، السلاسل، والأساور المصممة بتفاصيل فريدة، والتحف المنزلية، والقطع الديكورية مثل الطاولات والتحف الفنية المخصصة، إضافة إلى تصاميم خاصة لاستوديوهات التصوير، والطباعة المخصصة، منها الطباعة على الملابس والمواد المعدنية والبلاستيكية.
وأكدت العوران أن المشروع يعتمد على مفهوم "الابتكار"، إذ يتم استخدام المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الأخشاب الطبيعية، لصنع قطع فنية جديدة، مبينة أن ذلك يمكن أن يسهم في تقليل النفايات وتعزيز إعادة التدوير، من خلال فصل النفايات القابلة لإعادة التدوير واستخدامها في الإنتاج.
وقالت: "المشروع يقدم ايضا ورشا تدريبية متخصصة في تقنيات الريزن، ما يساهم في تعليم وتمكين النساء والشباب في المجتمع المحلي"، لافتة إلى أن هذه الورش تركز على تطوير المهارات وتعزيز الابتكار والإبداع، مما يفتح آفاق عمل جديدة للمشاركين.
وعن تسويق منتجات وخدمات المشروع قالت العوران: "المشروع يعتمد على التسويق الرقمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض مسابقات وجوائز تشجيعية لجذب الزبائن وزيادة التفاعل، فضلا عن مشاركة المشروع في معارض محلية، لعرض منتجاته والتواصل مع العملاء".
وكانت الريادية العوران، حصدت لقب "سفير الريادة" عن محافظة الطفيلة الى جانب 7 رياديين آخرين حازوا لقب سفراء الريادة في محافظات الجنوب الأربع ضمن مشروع أطلقته وتنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم رياديي الأعمال في إقليم الجنوب.
وترى العوران أن حصولها على لقب "سفيرة ريادة الأعمال"، يعتبر "اعترافا" بجهودها و"إضافة قيمة" إلى سيرتها الذاتية، وخطوة تسهم في تحسين صورة ريادة الأعمال في محافظتها الطفيلة، الأمر الذي يسهم في تعزيز روح المبادرة بين الشباب والنساء.
وقالت: "مشاركتي في تحدي "سفراء الريادة"، تعد نقطة تحول، لأنها تساعد في بناء شبكة قوية من العلاقات مع رواد الأعمال وصانعي القرار، وتسهل فرص التعاون في المشاريع المستقبلية، كما أن هذه التجربة، كما تقول، قدمت لها قيمة حول أحدث الاتجاهات في ريادة الأعمال، ما ساعدها في تطوير استراتيجيات فعالة لمشروعي، فضلا عن إتاحة الفرصة لها لتسليط الضوء على مشروعها وزيادة الوعي بعلامتها التجارية".
وأكدت العوران أن مشاركتها أسهمت في تعزيز مهاراتها القيادية والإدارية، مما يزيد من قدرتها على قيادة المشروع وتحقيق أهدافه.
وتطمح الريادية العوران إلى مساعدة الرياديين في محافظة الطفيلة من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز مهاراتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء مشاريعهم، مع العمل على توفير منصة للتواصل والتعاون بين الرياديين، مما يمكنهم من تبادل الأفكار والخبرات.
وعن أبرز خطط الشركة المستقبلية، قالت العوران: "إنها تطمح إلى توسيع مشروعها عبر إدخال معدات متقدمة مثل، ماكينات التطريز وفايبر ليزر للنقش على المعادن مثل الذهب والفضة، والعمل بجد لتوسيع حضوره الرقمي وزيادة القدرة الإنتاجية من أجل تلبية احتياجات السوق المتزايدة".
وأكدت سعيها أيضا للبحث عن فرص تساعدها في تعزيز وتطوير مشروعها، مثل، شراكات مع مؤسسات محلية تسهم في دعم الابتكار والإنتاج، واستكشاف خيارات للتدريب والتطوير لتحسين مهارات الفريق وزيادة كفاءته.

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