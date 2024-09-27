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البنك الدولي ينتهي من تنفيذ الخدمات المتكاملة للشباب

9/27/2024 11:37:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة عمان- أكد البنك الدولي، مؤخرا، الانتهاء من تنفيذ "مشروع تقديم الخدمات المتكاملة للشباب الأكثر تضررا" في الأردن، كما تم تحقيق جميع الأهداف المحددة للمشروع.
ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الذي انطلق العمل به شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2017، وهو تحسين نوعية حياة الشباب المستضعفين من خلال زيادة مخصصات الخدمات المقدمة للشباب، وذلك من خلال زيادة مشاركة الشباب في صنع القرار المتعلق بهذه الخدمات، ومن خلال تمكين المنظمات غير الحكومية/مقدمي الخدمات والمجتمعات المحلية.
وأعلن البنك، مؤخرا، في تقرير التنفيذ والنتائج الخاص بالمشروع الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة الشباب، أنه تم صرف نحو 2.4 مليون دولار، أي ما يشكل 86 % من إجمالي حجم تمويل المشروع والمقدر بـ2.8 مليون دولار.
وأكد التقرير أن المشروع حقق تقدما مرضيا خلال فترات سير عمله، إلا أن تقييم النتيجة الإجمالية للمشروع غير مرضية إلى حد ما، نتيجة إيقاف العمل بالمشروع لمدة عام، نتيجة لظروف جائحة كورونا، عدا عن ضعف تصميم المشروع من قبل الجهة المنفذة، ما أضعف من أثره، خاصة المتعلق بالفائدة الاقتصادية.
وحول أبرز النتائج التي أنجزت خلال فترة المشروع، تجاوز عدد المستفيدين من أنشطة المشروع كافة التوقعات عند تخطيطه، إذ بلغ عدد المستفيدين نحو 5 آلاف شاب، مقارنة مع التوقعات التي بني عليها المشروع بـ3 آلاف شاب، إضافة إلى تنفيذ 81 نشاطا من إجمالي 188 نشاطا مخططا للمشروع.
كما تم تقديم منحة جزئية إلى نحو 24 مركز شباب حول المملكة، وتوزعت هذه المراكز في محافظات عمان، إربد، الزرقاء، البلقاء، جرش، عجلون والطفيلة.
واستفادت 14 جمعية شبابية ومنظمة مجتمعية من تنفيذ الأنشطة المخططة في المشروع، من خلال دعمها في تنظيم أنشطة في مجالات المهارات الرقمية والتسويق عبر الإنترنت، واللغة الإنجليزية، عدا عن أنشطة في مجال الخياطة والحياكة، إلى جانب تنظيم برامج تعليمية في مجالات الطبخ وزراعة الفطر، والنحت والرسم.
وأخيرا، أشار التقرير إلى أن المشروع أخفق في زيادة مستوى مشاركة الشباب في عملية صنع القرار ، التي كانت أحد المرامي الرئيسية للمشروع.

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