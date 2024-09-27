البنك الدولي ينتهي من تنفيذ الخدمات المتكاملة للشباب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة
عمان- أكد البنك الدولي، مؤخرا، الانتهاء من تنفيذ "مشروع تقديم الخدمات المتكاملة للشباب الأكثر تضررا" في الأردن، كما تم تحقيق جميع الأهداف المحددة للمشروع.
ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الذي انطلق العمل به شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2017، وهو تحسين نوعية حياة الشباب المستضعفين من خلال زيادة مخصصات الخدمات المقدمة للشباب، وذلك من خلال زيادة مشاركة الشباب في صنع القرار المتعلق بهذه الخدمات، ومن خلال تمكين المنظمات غير الحكومية/مقدمي الخدمات والمجتمعات المحلية.
وأعلن البنك، مؤخرا، في تقرير التنفيذ والنتائج الخاص بالمشروع الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة الشباب، أنه تم صرف نحو 2.4 مليون دولار، أي ما يشكل 86 % من إجمالي حجم تمويل المشروع والمقدر بـ2.8 مليون دولار.
وأكد التقرير أن المشروع حقق تقدما مرضيا خلال فترات سير عمله، إلا أن تقييم النتيجة الإجمالية للمشروع غير مرضية إلى حد ما، نتيجة إيقاف العمل بالمشروع لمدة عام، نتيجة لظروف جائحة كورونا، عدا عن ضعف تصميم المشروع من قبل الجهة المنفذة، ما أضعف من أثره، خاصة المتعلق بالفائدة الاقتصادية.
وحول أبرز النتائج التي أنجزت خلال فترة المشروع، تجاوز عدد المستفيدين من أنشطة المشروع كافة التوقعات عند تخطيطه، إذ بلغ عدد المستفيدين نحو 5 آلاف شاب، مقارنة مع التوقعات التي بني عليها المشروع بـ3 آلاف شاب، إضافة إلى تنفيذ 81 نشاطا من إجمالي 188 نشاطا مخططا للمشروع.
كما تم تقديم منحة جزئية إلى نحو 24 مركز شباب حول المملكة، وتوزعت هذه المراكز في محافظات عمان، إربد، الزرقاء، البلقاء، جرش، عجلون والطفيلة.
واستفادت 14 جمعية شبابية ومنظمة مجتمعية من تنفيذ الأنشطة المخططة في المشروع، من خلال دعمها في تنظيم أنشطة في مجالات المهارات الرقمية والتسويق عبر الإنترنت، واللغة الإنجليزية، عدا عن أنشطة في مجال الخياطة والحياكة، إلى جانب تنظيم برامج تعليمية في مجالات الطبخ وزراعة الفطر، والنحت والرسم.
وأخيرا، أشار التقرير إلى أن المشروع أخفق في زيادة مستوى مشاركة الشباب في عملية صنع القرار ، التي كانت أحد المرامي الرئيسية للمشروع.
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