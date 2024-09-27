1.2 مليون يغادرون المملكة للسياحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- وصل عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة إلى أكثر من 1.21 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحية
والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد"، فإن الأعداد جاءت متقاربة للفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت نحو 1.21، مسجلة تراجعا طفيفا نسبته 0.1 %.
وأظهرت البيانات الوزارية، أنه في شهري حزيران (يونيو) وشباط (فبراير)، ارتفعت أعداد الأردنيين المغادرين إلى الخارج بهدف السياحة، مقابل تراجع أعداد الأردنيين في باقي الأشهر الثمانية الماضية.
وبلغ عدد الأردنيين المسافرين خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، أكثر من 227.3 ألف مسافر، وهو أعلى شهر على الإطلاق بزيادة نسبتها 16.4 %، أو بمقدار يزيد على 32.1 ألف مسافر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي والذي بلغ 195.2 ألف مسافر.
وسافر نحو 132.4 ألف اردني خارج البلاد خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ122.4 ألف مسافر أثناء الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.2 % أو بمقدار يصل إلى 10 آلاف أردني.
وبلغ عدد الأردنيين المسافرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، نحو 136.5 ألف مسافر متراجعا بنسبة 2.5 % عن الشهر ذاته من العام الماضي، والذي بلغ نحو 140 ألف مسافر.
وسجل عدد الأردنيين المسافرين إلى الخارج للسياحة نحو 116.5 ألف مسافر خلال شهر اذار (مارس) الماضي، متراجعا بنسبة 4.3 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت نحو 122 ألف مسافر.
وبلغ عدد الأردنيين المسافرين إلى الخارج لغايات السياحة خلال شهر نيسان (أبريل) نحو 125.5 ألف مسافر، متراجعا بنسبة 1 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، والذي سافر فيه نحو 126.8 ألف أردني.
وبلغ عدد المغادرين خارج البلاد لغاية السياحة خلال شهر أيار (مايو) الماضي، 118.1 ألف مسافر، مقارنة بـ 109.4 ألف مسافر خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلا نسبة تراجع بلغت 7.9 % أو بمقدار 8.7 ألف مسافر.
وسافر أكثر من 199.6 ألف أردني خارج البلاد لغايات السياحة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، واتخفض العدد عن الشهر ذاته من العام السابق بنسبة 9.7 %، حيث بلغ أكثر من 221 ألف مسافر.
وتجاوز عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغاية السياحة، خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، حاجز 160.3 ألف مسافر مقارنة بـ 180.9 ألف خلال الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلا تراجعا نسبته 11.4 %.
ويذكر أن عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال العام الماضي، أكثر من 1.7 مليون مسافر مقارنة بـ 1.3 مليون مسافر خلال العام الذي سبقه، مسجلا نسبة ارتفاع تصل إلى 22.1 % أو بمقدار يصل إلى نحو 309 آلاف مسافر.
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