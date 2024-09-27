Saturday, 28 September 2024 09:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.2 مليون يغادرون المملكة للسياحة

9/27/2024 11:37:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- وصل عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة إلى أكثر من 1.21 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحية والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد"، فإن الأعداد جاءت متقاربة للفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت نحو 1.21، مسجلة تراجعا طفيفا نسبته 0.1 %.
وأظهرت البيانات الوزارية، أنه في شهري حزيران (يونيو) وشباط (فبراير)، ارتفعت أعداد الأردنيين المغادرين إلى الخارج بهدف السياحة، مقابل تراجع أعداد الأردنيين في باقي الأشهر الثمانية الماضية.
وبلغ عدد الأردنيين المسافرين خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، أكثر من 227.3 ألف مسافر، وهو أعلى شهر على الإطلاق بزيادة نسبتها 16.4 %، أو بمقدار يزيد على 32.1 ألف مسافر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي والذي بلغ 195.2 ألف مسافر.
وسافر نحو 132.4 ألف اردني خارج البلاد خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ122.4 ألف مسافر أثناء الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.2 % أو بمقدار يصل إلى 10 آلاف أردني.
وبلغ عدد الأردنيين المسافرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، نحو 136.5 ألف مسافر متراجعا بنسبة 2.5 % عن الشهر ذاته من العام الماضي، والذي بلغ نحو 140 ألف مسافر.
وسجل عدد الأردنيين المسافرين إلى الخارج للسياحة نحو 116.5 ألف مسافر خلال شهر اذار (مارس) الماضي، متراجعا بنسبة 4.3 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت نحو 122 ألف مسافر.
وبلغ عدد الأردنيين المسافرين إلى الخارج لغايات السياحة خلال شهر نيسان (أبريل) نحو 125.5 ألف مسافر، متراجعا بنسبة 1 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، والذي سافر فيه نحو 126.8 ألف أردني.
وبلغ عدد المغادرين خارج البلاد لغاية السياحة خلال شهر أيار (مايو) الماضي، 118.1 ألف مسافر، مقارنة بـ 109.4 ألف مسافر خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلا نسبة تراجع بلغت 7.9 % أو بمقدار 8.7 ألف مسافر.
وسافر أكثر من 199.6 ألف أردني خارج البلاد لغايات السياحة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، واتخفض العدد عن الشهر ذاته من العام السابق بنسبة 9.7 %، حيث بلغ أكثر من 221 ألف مسافر.
وتجاوز عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغاية السياحة، خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، حاجز 160.3 ألف مسافر مقارنة بـ 180.9 ألف خلال الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلا تراجعا نسبته 11.4 %.
ويذكر أن عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال العام الماضي، أكثر من 1.7 مليون مسافر مقارنة بـ 1.3 مليون مسافر خلال العام الذي سبقه، مسجلا نسبة ارتفاع تصل إلى 22.1 % أو بمقدار يصل إلى نحو 309 آلاف مسافر.

MENAFN27092024000072011014ID1108724639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث