%40 من الصادرات الوطنية تتجه لـالتجارة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- شهدت الصادرات الوطنية تركيزا كبيرا نحو دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إذ استحوذت هذه الدول على حوالي 40 % من إجمالي الصادرات وفق تحليل أجرته "الغد" لقائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة للمملكة.
يشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 4.857 مليار دينار مقابل 4.890 مليار دينار مقارنة الفترة من العام الماضي مسجلة تراجع بنسبة 0.7 %.
وبحسب قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي 1.943مليار دينار، فيما صدر منها 632 مليون دينار إلى السعودية.
وارتفعت الصادرات الوطنية إلى الأسواق العربية خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 12 % لتصل إلى 1.943 مليار دينار مقابل 1.729 مليار دينار.
وفي المرتبة الثانية من قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة للمملكة جاءت دول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، إذ شكلت ما نسبته 28 % من إجمالي الصادرات الوطنية.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا حتى نهاية تموز(يوليو) من العام الحالي 1.340 مليار دينار مقابل 1.176 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 14 % ذهب منها 1.293 مليار دينار إلى الولايات المتحدة.
بحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية جاءت الدول الآسيوية غير العربية بالمرتبة الثالثة من ناحية أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة للمملكة إذ شكلت ما نسبته 19 % وبقيمة 933 مليون دينار فيما صدر منها 510 ملايين دينار إلى الهند.
وتراجعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 38 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت قيمة بلغت 1.257مليون دينار.
وفي المرتبة الرابعة حلت دول الاتحاد الأوروبي بقائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة للمملكة إذ شكلت 5 % وبقيمة 250 مليون دينار صدر منها 57 مليون دينار إلى هولندا.
وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت فيه آنذاك 247 مليون دينار.
وتظهر أرقام التجارة الخارجية بأن صادرات المملكة إلى باقي التكتلات الاقتصادية بما فيها المنطقة الحرة بلغت391 مليون دينار فيما شكلت 8 % من إجمالي الصادرات الوطنية.
وفيما يتعلق بقائمة السلع المصدرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، جاءت الألبسة وتوابعها بالمرتبة الأولى بقيمة 937 مليون دينار، تليها الأسمدة الازوتية أو الكيماوية 527 مليون دينار، والحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 429 مليون دينار، محضرات الصيدلة بقيمة 331 مليون دينار والفوسفات الخام بقيمة 299 مليون دينار والبوتاس الخام بقيمة 280 مليون دينار، فيما بلغت قيمة صادرات المواد الأخرى 2.054 مليون دينار.
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