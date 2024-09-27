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%40 من الصادرات الوطنية تتجه لـالتجارة العربية

9/27/2024 11:37:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- شهدت الصادرات الوطنية تركيزا كبيرا نحو دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إذ استحوذت هذه الدول على حوالي 40 % من إجمالي الصادرات وفق تحليل أجرته "الغد" لقائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة للمملكة.
يشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 4.857 مليار دينار مقابل 4.890 مليار دينار مقارنة الفترة من العام الماضي مسجلة تراجع بنسبة 0.7 %.
وبحسب قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي 1.943مليار دينار، فيما صدر منها 632 مليون دينار إلى السعودية.
وارتفعت الصادرات الوطنية إلى الأسواق العربية خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 12 % لتصل إلى 1.943 مليار دينار مقابل 1.729 مليار دينار.
وفي المرتبة الثانية من قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة للمملكة جاءت دول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، إذ شكلت ما نسبته 28 % من إجمالي الصادرات الوطنية.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا حتى نهاية تموز(يوليو) من العام الحالي 1.340 مليار دينار مقابل 1.176 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 14 % ذهب منها 1.293 مليار دينار إلى الولايات المتحدة.
بحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية جاءت الدول الآسيوية غير العربية بالمرتبة الثالثة من ناحية أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة للمملكة إذ شكلت ما نسبته 19 % وبقيمة 933 مليون دينار فيما صدر منها 510 ملايين دينار إلى الهند.
وتراجعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 38 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت قيمة بلغت 1.257مليون دينار.
وفي المرتبة الرابعة حلت دول الاتحاد الأوروبي بقائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة للمملكة إذ شكلت 5 % وبقيمة 250 مليون دينار صدر منها 57 مليون دينار إلى هولندا.
وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت فيه آنذاك 247 مليون دينار.
وتظهر أرقام التجارة الخارجية بأن صادرات المملكة إلى باقي التكتلات الاقتصادية بما فيها المنطقة الحرة بلغت391 مليون دينار فيما شكلت 8 % من إجمالي الصادرات الوطنية.
وفيما يتعلق بقائمة السلع المصدرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، جاءت الألبسة وتوابعها بالمرتبة الأولى بقيمة 937 مليون دينار، تليها الأسمدة الازوتية أو الكيماوية 527 مليون دينار، والحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 429 مليون دينار، محضرات الصيدلة بقيمة 331 مليون دينار والفوسفات الخام بقيمة 299 مليون دينار والبوتاس الخام بقيمة 280 مليون دينار، فيما بلغت قيمة صادرات المواد الأخرى 2.054 مليون دينار.

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