الدوري الكولومبي.. شجار بالعصي والسواطير في المدرجات

MENAFN - Alghad Newspaper)تحولت مباراة بين أتلتيكو ناسيونال وأتلتيكو جونيور، ضمن منافسات الكولومبي، إلى حالة من الفوضى في الشوط الثاني، عندما نجح صاحب الأرض أتلتيكو ناسيونال في تسجيل الهدف الثاني.

وزعمت التقارير أن مشجعي الفريق الزائر قفزوا إلى مدرجات النادي المضيف، مما تسبب في اندلاع شجار كبير بين المشجعين.



وتابع اللاعبون المشاهد المروعة، قبل أن يقرر الحكم نولبرتو أرارات إيقاف المباراة، وأسرع بعدها اللاعبون إلى غرفة تبديل الملابس عندما امتد القتال إلى أرض الملعب.

وشوهد بعض مثيري الشغب وهم يحملون السكاكين والعصي والسواطير مع تصاعد الفوضى، في حين حاول بعض المشجعين القفز إلى المدرج السفلي للهروب من الخطر.



وذكرت التقارير في كولومبيا أن ما لا يقل عن 20 شخصا أصيبوا بجروح وتم نقل العديد منهم إلى المراكز الطبية القريبة، واضطرت شرطة مكافحة الشغب للتدخل، لكن الاشتباكات امتدت إلى محيط الملعب.

وأوضحت صحيفة "إل هيرالدو" أن قنابل الصوت سمعت بينما كانت الشرطة تحاول تفريق الحشود، وأوقفت المباراة في الدقيقة 55 بسبب أعمال العنف.