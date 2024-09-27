الدوري الكولومبي.. شجار بالعصي والسواطير في المدرجات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توقفت مباراة كرة قدم في كولومبيا، يوم الجمعة، بعد اندلاع شجار كبير في المدرجات، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا.
تحولت مباراة بين أتلتيكو ناسيونال وأتلتيكو جونيور، ضمن منافسات الدوري
الكولومبي، إلى حالة من الفوضى في الشوط الثاني، عندما نجح صاحب الأرض أتلتيكو ناسيونال في تسجيل الهدف الثاني.
وزعمت التقارير أن مشجعي الفريق الزائر قفزوا إلى مدرجات النادي المضيف، مما تسبب في اندلاع شجار كبير بين المشجعين.
وتابع اللاعبون المشاهد المروعة، قبل أن يقرر الحكم نولبرتو أرارات إيقاف المباراة، وأسرع بعدها اللاعبون إلى غرفة تبديل الملابس عندما امتد القتال إلى أرض الملعب.
وشوهد بعض مثيري الشغب وهم يحملون السكاكين والعصي والسواطير مع تصاعد الفوضى، في حين حاول بعض المشجعين القفز إلى المدرج السفلي للهروب من الخطر.
وذكرت التقارير في كولومبيا أن ما لا يقل عن 20 شخصا أصيبوا بجروح وتم نقل العديد منهم إلى المراكز الطبية القريبة، واضطرت شرطة مكافحة الشغب للتدخل، لكن الاشتباكات امتدت إلى محيط الملعب.
وأوضحت صحيفة "إل هيرالدو" أن قنابل الصوت سمعت بينما كانت الشرطة تحاول تفريق الحشود، وأوقفت المباراة في الدقيقة 55 بسبب أعمال العنف.
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