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الشباب يتجاوز سنغافورة بتصفيات كأس آسيا

9/27/2024 11:37:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- تجاوز المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما نظيره السنغافوري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة العاشرة لتصفيات كأس آسيا.

وسجل هدفي المنتخب عودة الفاخوري وإبراهيم صبرة، ليرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 6 نقاط بالصدارة، وبفارق الأهداف عن المنتخب القطري صاحب المركز الثاني.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته بعد غد الأحد بلقاء المنتخب القطري عند الساعة الثامنة مساء على ستاد

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