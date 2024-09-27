الشباب يتجاوز سنغافورة بتصفيات كأس آسيا

الشباب يتجاوز سنغافورة بتصفيات كأس آسيا
التاريخ
9/27/2024 11:37:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تجاوز المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما نظيره السنغافوري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة العاشرة لتصفيات كأس آسيا.
وسجل هدفي المنتخب عودة الفاخوري وإبراهيم صبرة، ليرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 6 نقاط بالصدارة، وبفارق الأهداف عن المنتخب القطري صاحب المركز الثاني.
ويختتم المنتخب الوطني مبارياته بعد غد الأحد بلقاء المنتخب القطري عند الساعة الثامنة مساء على ستاد
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