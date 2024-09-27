الأمير عمر بن فيصل يفتتح بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة لكرة القدم الإلكترونية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- افتتح سمو الأمير عمر بن فيصل رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية اليوم، بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة لكرة القدم الإلكترونية في مركز وأكاديمية تدريب الرياضات الإلكترونية في مجمع الملك الحسين للأعمال بالعاصمة الأردنية عمان.
وتقام البطولة على مدار يومي الجمعة والسبت، حيث يُشارك في البطولة ٧ منتخبات عن فئة الذكور و٤ منتخبات عن فئة الإناث.
ويمثل المنتخب الوطني لفئة الذكور سيف دبابنة، وعن فئة الإناث نور الخطيب.
وجاء المنتخب الوطني لفئة الذكور في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات قطر والبحرين والسعودية، وعن فئة الإناث استقرت المنتخبات في مجموعة واحدة ضمت الأردن إلى جانب البحرين وعُمان والسعودية.
وشهدت هذه النسخة من البطولة والتي ينظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، لأول مرة مشاركة الإناث إلى جانب الذكور، وذلك بغرض المساهمة في توسيع قاعدة الممارسين للعبة من كلا الجنسين.
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