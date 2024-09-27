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الأمير عمر بن فيصل يفتتح بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة لكرة القدم الإلكترونية

9/27/2024 11:37:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- افتتح سمو الأمير عمر بن فيصل رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية اليوم، بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة لكرة القدم الإلكترونية في مركز وأكاديمية تدريب الرياضات الإلكترونية في مجمع الملك الحسين للأعمال بالعاصمة الأردنية عمان.
وتقام البطولة على مدار يومي الجمعة والسبت، حيث يُشارك في البطولة ٧ منتخبات عن فئة الذكور و٤ منتخبات عن فئة الإناث.

ويمثل المنتخب الوطني لفئة الذكور سيف دبابنة، وعن فئة الإناث نور الخطيب.

وجاء المنتخب الوطني لفئة الذكور في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات قطر والبحرين والسعودية، وعن فئة الإناث استقرت المنتخبات في مجموعة واحدة ضمت الأردن إلى جانب البحرين وعُمان والسعودية.

وشهدت هذه النسخة من البطولة والتي ينظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، لأول مرة مشاركة الإناث إلى جانب الذكور، وذلك بغرض المساهمة في توسيع قاعدة الممارسين للعبة من كلا الجنسين.

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