الفيصلي يعود للانتصارات بدوري المحترفين عبر بوابة شباب العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- عاد فريق الفيصلي لدرب الانتصارات بفوز ثمين على شباب العقبة بثلاثة أهداف لهدف، في الموقعة التي جرت أحداثها على ستاد عمان الدولي مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتقدم الفيصلي بالنتيجة عند الدقيقة 34 عبر اللاعب أحمد العرسان من ركلة ثابتة، قبل أن يعزز زميله أمادو موتاري النتيجة عند الدقيقة 39 بتسجيله الهدف الثاني، فيما سجل عمر هاني الهدف الثالث عند الدقيقة 66، قبل أن يقلص الفارق شباب العقبة عبر البديل قتيبة العجالين عند الدقيقة 80.
ورفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى النقطة العاشرة مستقرا بالمركز الخامس، فيما توقف رصيد شباب العقبة عند 3 نقاط وفي المركز الحادي عشر وقبل الأخير.
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