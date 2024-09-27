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الفيصلي يعود للانتصارات بدوري المحترفين عبر بوابة شباب العقبة

9/27/2024 11:37:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- عاد فريق الفيصلي لدرب الانتصارات بفوز ثمين على شباب العقبة بثلاثة أهداف لهدف، في الموقعة التي جرت أحداثها على ستاد عمان الدولي مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتقدم الفيصلي بالنتيجة عند الدقيقة 34 عبر اللاعب أحمد العرسان من ركلة ثابتة، قبل أن يعزز زميله أمادو موتاري النتيجة عند الدقيقة 39 بتسجيله الهدف الثاني، فيما سجل عمر هاني الهدف الثالث عند الدقيقة 66، قبل أن يقلص الفارق شباب العقبة عبر البديل قتيبة العجالين عند الدقيقة 80.

ورفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى النقطة العاشرة مستقرا بالمركز الخامس، فيما توقف رصيد شباب العقبة عند 3 نقاط وفي المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

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