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الغذاء العالمي يحذر من نقص تمويل التغذية المدرسية

9/27/2024 11:36:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان - حذر برنامج الأغذية العالمي في الأردن، من تبعات نقص التمويل على مشروع التغذية المدرسية المطبق في مدارس المملكة، بحيث سيؤثر ذلك على القدرة على الوصول للطلبة المعرضين للخطر.
وقال البرنامج، إنه اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سيواجه البرنامج نقصا في التمويل في إطار محفظته الخاصة بالتغذية المدرسية، ما سيحد من قدرته على الوصول للطلبة المعرضين للخطر في المجتمعات المحلية في العام الدراسي المقبل.
ويحتاج البرنامج لـ3.9 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، لمواصلة تقديم وجبات صحية وألواح تمر لـ520 ألف طالب معرضين للخطر في المخيمات والمجتمعات المحلية، فيما متطلبات التمويل لتنفيذ برامجه كافة تأتي بين أيلول (سبتمبر) الحالي وشباط (فبراير) المقبل، وتقدر بـ100.7 مليون دولار.
وذكر تقرير صادر عن البرنامج، أول من أمس، أنه عقب خفض المساعدات التي تخدم 100 ألف لاجئ سوري، بسبب نقص التمويل في تموز (يوليو) من العام الماضي، واصل البرنامج إعطاء الأولوية للمساعدات الغذائية لـ310 آلاف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية في آب (أغسطس) الماضي، ولكن بمستويات منخفضة تقدر بـ21 دولارا للشخص الواحد شهريا.
وأكد التقرير، أن حالة انعدام الأمن الغذائي لدى اللاجئين "تدهورت" في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المجتمعات المضيفة، ارتفع انعدام الأمن الغذائي لدى المستفيدين من 70 % إلى 92 %، وفي المخيمات، يعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي، 14 % يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، مقارنة بنسبة صفر بالمائة في العام الماضي.
ويقدر عدد المستفيدين من مشاريع البرنامج في الأردن للربع الأول من العام الحالي بـ929,7 ألف مستفيد، في حين كان المستهدف تغطية حاجة 946,3 ألف.

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