ضربة اقتصادية جديدة للاحتلال
التاريخ
9/27/2024 11:36:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية
إن وكالة موديز خفضت الليلة، التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" درجتين مع
نظرة مستقبلية سلبية.
ووصفت الصحيفة هذا التصنيف بأنه ضربة اقتصادية
لـ"إسرائيل".
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