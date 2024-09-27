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ضربة اقتصادية جديدة للاحتلال

9/27/2024 11:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن وكالة موديز خفضت الليلة، التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" درجتين مع نظرة مستقبلية سلبية.
ووصفت الصحيفة هذا التصنيف بأنه ضربة اقتصادية لـ"إسرائيل".


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