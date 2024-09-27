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البحرين تحذر: العالم العربي على حافة صراع أكثر تدميرا

9/27/2024 7:16:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬وأكثر‭ ‬تدميرا،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬إيقافه‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ملموسة‭ ‬معا‭ ‬كمجتمع‭ ‬دولي‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬بمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لمناقشة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وآفاق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إن‭ ‬آثار‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬لن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬تهديد‭ ‬الإرهاب‭ ‬والآيديولوجيات‭ ‬المتطرفة،‭ ‬وزيادة‭ ‬نزوح‭ ‬المدنيين‭ ‬وهجرتهم‭ ‬القسرية‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬أوطانهم،‭ ‬ووقف‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وحرمان‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭ ‬الإنسانية‭ ‬الأساسية‭.‬‮

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬الصعبة‭ ‬جاء‭ ‬اجتماع‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬برئاسة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وقد‭ ‬تبنى‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام،‭ ‬بهدف‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭. ‬وأرسل‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬رسالة‭ ‬سلام‭ ‬موحدة،‭ ‬بضرورة‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأساسية‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وللشعب‭ ‬العربي،‭ ‬وضرورة‭ ‬إنشاء‭ ‬مسار‭ ‬واضح‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬وذات‭ ‬سيادة‭ ‬وقابلة‭ ‬للحياة،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬‮

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شركاءنا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والغرب‭ ‬أظهروا‭ ‬دائمًا‭ ‬التزامًا‭ ‬قويا‭ ‬بتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القيادة‭ ‬البارزة‭ ‬ذات‭ ‬المصداقية‭ ‬والشفافية‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حقوق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬متساوية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭.‬

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