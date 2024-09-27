تحليل: إيران أمام معادلة صعبة بين دعم حزب الله وتجنّب الحرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬تحاول‭ ‬إيران‭ ‬الموازنة‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الانجرار‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬شامل‭ ‬والسقوط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬العدو‭. ‬وبينما‭ ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬عزلتها‭ ‬وإنعاش‭ ‬اقتصادها،‭ ‬تدرك‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الحرب‭ ‬أن‭ ‬تعقّد‭ ‬جهود‭ ‬ضمان‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭. ‬وتكثّف‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬تفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬وتسببت‭ ‬بإصابة‭ ‬3000‭ ‬بجروح‭. ‬

أعقبت‭ ‬ذلك‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬المئات‭. ‬وردّ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بإطلاق‭ ‬صواريخ‭. ‬ورغم‭ ‬ازدياد‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية،‭ ‬تبدو‭ ‬إيران‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬تجنّب‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬مباشرة‭. ‬وقال‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يتّخذ‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬مقرا‭ ‬حميد‭ ‬غلامزاده‭: ‬‮«‬لن‭ ‬تُجرّ‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬أوضح‭ ‬علي‭ ‬واعظ‭ ‬من‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬أن‭ ‬استراتيجية‭ ‬إيران‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الانخراط‭ ‬المباشر،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬التصعيد‭ ‬أن‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وينعكس‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وقال‭ ‬واعظ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬لا‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬عدوتها‭ ‬اللدودة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أولويات‭ ‬إيران‭ ‬تتمثّل‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬والاستقرار‭ ‬اقتصاديا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭. ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬هجوم‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬تشنّه‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬القنصلية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬اعترضت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬القوات‭ ‬الحليفة‭ ‬معظم‭ ‬الصواريخ‭. ‬

في‭ ‬نيويورك،‭ ‬اتّهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالسعي‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬بينما‭ ‬حافظت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬خشية‭ ‬تسبب‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬الجهود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬مسارها‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬حاولنا‭ ‬ألا‭ ‬نرد‭. ‬قالوا‭ ‬لنا‭ ‬مرة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬إننا‭ ‬كنا‭ ‬قريبين‭ ‬من‭ ‬السلام،‭ ‬لربما‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬أو‭ ‬أكثر‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬قط‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬السلام‭ ‬الصعب‭ ‬المنال‭. ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬ترتكب‭ ‬إسرائيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفظاعات‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أطلقت‭ ‬إيران‭ ‬مئات‭ ‬الصواريخ‭ ‬والمسيّرات‭ ‬بعد‭ ‬ضربة‭ ‬دمشق،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬اعتراض‭ ‬معظمها‭. ‬ويفيد‭ ‬محللون‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬تستعرض‭ ‬قوتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭. ‬ومازالت‭ ‬إيران‭ ‬تواجه‭ ‬عقوبات‭ ‬غربية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬منذ‭ ‬انسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬حينذاك‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬طهران‭ ‬والقوى‭ ‬العالمية‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬

كما‭ ‬فرضت‭ ‬بلدان‭ ‬أوروبية‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬متّهمة‭ ‬إياها‭ ‬بتزويد‭ ‬روسيا‭ ‬بصواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا‭. ‬ونفت‭ ‬إيران‭ ‬الاتهامات،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬بزشكيان‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬مستعدة‭ ‬للجلوس‭ ‬مع‭ ‬الأوروبيين‭ ‬والأمريكيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحوار‭ ‬والمفاوضات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬واعظ‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬إيراني‭ ‬أن‭ ‬يقوّي‭ ‬شوكة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ويساعد‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭. ‬وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سيضر‭ ‬كثيرا‭ ‬بالمصالح‭ ‬الإيرانية‮»‬‭. ‬