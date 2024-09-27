غموض يكتنف مصير نصر الله بعد غارات إسرائيلية كثيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ /‬بيروت‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬مقر‭ ‬القيادة‭ ‬المركزي‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬هز‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬سحب‭ ‬دخان‭ ‬كثيفة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المدينة‭. ‬

ونقل‭ ‬موقع‭ ‬أكسيوس‭ ‬الإخباري‭ ‬الأمريكي‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬وأن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬مصيره‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء‭ ‬أنه‭ ‬بخير‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬إيراني‭ ‬كبير‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬وضعه‭. ‬

وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬المنار‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬سلسلة‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬أربعة‭ ‬مبان‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬سقوط‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والمصابين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬تصعيدا‭ ‬كبيرا‭ ‬للصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والجماعة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬شنّت‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬تردد‭ ‬صداها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬ومحيطها‭ ‬وفق‭ ‬صحفيي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الطيران‭ ‬المعادي‭ ‬نفذ‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬صحفيون‭ ‬عن‭ ‬سماع‭ ‬صفارات‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬بُعيد‭ ‬الانفجارات‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬نفذ‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬دقيقة‮»‬‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬القيادة‭ ‬المركزي‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الضاحية‭ ‬في‭ ‬بيروت‮»‬‭. ‬

واستهدفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وهي‭ ‬معقل‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنصرم‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬للجماعة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

لكن‭ ‬هجوم‭ ‬أمس‭ ‬كان‭ ‬أقوى‭ ‬بكثير،‭ ‬إذ‭ ‬هزت‭ ‬انفجارات‭ ‬متعددة‭ ‬النوافذ‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‭ ‬وأعادت‭ ‬إلى‭ ‬الأذهان‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬خاضتها‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭. ‬

واستهدفت‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بيروت‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬تعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬بمواصلة‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الجماعة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬وسط‭ ‬تلاشي‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬شاملة‭. ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬إن‭ ‬الهجوم،‭ ‬وهو‭ ‬الأعنف‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬استهدف‭ ‬منطقة‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬عادة‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬بثتها‭ ‬قناة‭ ‬المنار‭ ‬حفرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مشتعلة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الهجوم‭. ‬

وأدى‭ ‬التصعيد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ما‭ ‬رفع‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للنازحين‭ ‬بسبب‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬أن‭ ‬عناصره‭ ‬استهدفوا‭ ‬أمس‭ ‬مستوطنة‭ ‬‮«‬كريات‭ ‬آتا‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حيفا،‭ ‬بصواريخ‭ ‬فادي‭ ‬1‭. ‬وأفاد

الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتعرض

حيفا

بشمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬لهجوم‭ ‬بعشرة‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬لبنان‭. ‬وأفادت

تقارير،‭ ‬بتصاعد

الدخان

جراء‭ ‬الانفجارات‭ ‬في‭ ‬سماء

حيفا،‭ ‬الميناء‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقال

الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه

اعترض‭ ‬بعض‭ ‬الصواريخ‭ ‬وسقط‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مفتوحة‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬استهداف‭ ‬بالصواريخ‭ ‬مدينة‭ ‬طبريا‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭. ‬