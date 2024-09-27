بوري ومدينة عيسى للتعويض.. والاتفاق يواجه الاتحاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00









تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬بوري‭ ‬مع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز،‭ ‬ويواجه‭ ‬الاتفاق‭ ‬نظيره‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭.‬

لقاء‭ ‬التعويض

يسعى‭ ‬فريقا‭ ‬بوري‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراتهما‭ ‬اليوم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬كلاهما‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدوري،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬فرصة‭ ‬لكلا‭ ‬الفريقين‭ ‬للتعويض‭ ‬واستعادة‭ ‬الثقة،‭ ‬حيث‭ ‬يعول‭ ‬جماهير‭ ‬الناديين‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬فريقيهما‭ ‬يحققان‭ ‬أولى‭ ‬النقاط‭.‬

الاتفاق‭ ‬يواجه‭ ‬الاتحاد

يدخل‭ ‬الاتفاق‭ ‬المباراة‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬ويأمل‭ ‬الاتفاقيون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬واقتناص‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬والظهور‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬المواجهة‭ ‬بجاهزية‭ ‬ومعنويات‭ ‬عالية‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬ويطمح‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬رصيده‭ ‬بنقاط‭ ‬المباراة‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬بالموسم‭ ‬الحالي‭.‬

الحد‭ ‬أمام‭ ‬التضامن

يسعى‭ ‬فريق‭ ‬الحد‭ ‬المنتشي‭ ‬بالفوز‭ ‬والحاصل‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬وإثبات‭ ‬نفسه‭ ‬بالمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬والصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬التضامن‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬صورة‭ ‬مغايرة‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬وأبقته‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭.‬







