بوري ومدينة عيسى للتعويض.. والاتفاق يواجه الاتحاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم السبت الجولة الثانية من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات في نفس التوقيت، وذلك عند الساعة السابعة مساءً، حيث يلعب بوري مع مدينة عيسى على ملعب النادي الأهلي في الماحوز، ويواجه الاتفاق نظيره الاتحاد على ملعب مدينة حمد، في حين يلتقي التضامن مع منافسه الحد على ملعب نادي الرفاع.
لقاء التعويض
يسعى فريقا بوري ومدينة عيسى إلى تحقيق الفوز في مباراتهما اليوم، بعد أن خسر كلاهما في الجولة الأولى من الدوري، ويعتبر هذا اللقاء فرصة لكلا الفريقين للتعويض واستعادة الثقة، حيث يعول جماهير الناديين على رؤية فريقيهما يحققان أولى النقاط.
الاتفاق يواجه الاتحاد
يدخل الاتفاق المباراة وفي رصيده نقطة واحدة فقط من الجولة الافتتاحية، ويأمل الاتفاقيون في تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة والظهور بصورة أفضل من الجولة السابقة، في حين يدخل الاتحاد المواجهة بجاهزية ومعنويات عالية وفي رصيده 3 نقاط، ويطمح في تعزيز رصيده بنقاط المباراة وتقديم أفضل العروض بالموسم الحالي.
الحد أمام التضامن
يسعى فريق الحد المنتشي بالفوز والحاصل على 3 نقاط إلى مواصلة تقديم أداء قوي وإثبات نفسه بالمنافسة على اللقب، والصعود إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز، بينما يدخل التضامن اللقاء من أجل تقديم صورة مغايرة بعد الخسارة التي لحقت به وأبقته من دون رصيد.
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