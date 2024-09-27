الحوثيون: قصفنا يافا وعسقلان المحتلتين



وأضاف سريع: "قصفنا هدفا للعدو الإسرائيلي في يافا بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين 2"، وقصفنا هدفا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا.



وأشار إلى أن الجماعة ستنفذ مزيدا من العمليات ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لإخوتنا في فلسطين ولبنان.



وأردف: "لن نتوقف عن عمليات الإسناد العسكري حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان".

