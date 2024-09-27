الحوثيون: قصفنا يافا وعسقلان المحتلتين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم الجمعة، إن الجماعة اليمنية استهدفت هدفا في منطقة يافا المحتلة وهدفا حيويا في منطقة عسقلان.
وأضاف سريع: "قصفنا هدفا للعدو الإسرائيلي في يافا بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين 2"، وقصفنا هدفا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا.
وأشار إلى أن الجماعة ستنفذ مزيدا من العمليات ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لإخوتنا في فلسطين ولبنان.
وأردف: "لن نتوقف عن عمليات الإسناد العسكري حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان".
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