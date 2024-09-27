Canva توسع منصتها لصالح المطورين مع تجاوز عدد مُستخدمي التطبيقات مليار مُستخدم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت Canva، منصة الاتصال المرئي المتكاملة الوحيدة في العالم، اليوم عن تحديثات أجرتها على مجتمع Canva Developers المتنامي، كجزء من رؤيتها لبناء منصة التصميم الأكثر سهولة في العمل في العالم.
في مؤتمر Canva Extend السنوي الثاني للشركة، والذي عُقد في سان فرانسيسكو، قدمت Canva العديد من واجهات برمجة التطبيقات الجديدة، وإمكانية تحقيق الربح من خلال برنامج للتطبيقات المتميزة، وأضافت أدوات لمساعدة المطورين في توسيع نطاق أعمالهم.
في عام واحد، توسع مجتمع مطوري Canva ليشمل أعضاء من 122 دولة، ما يساهم في سوق يضم 300 تطبيق، وما زال العدد في تزايد. وتم استخدام هذه التطبيقات مليار مرة منذ بدء برنامج Canva Developer في يونيو 2023. يتيح الإنشاء على منصة Canva للمطورين طريقة بسيطة لوضع تطبيقاتهم بين أيدي 190 مليون مستخدم نشط شهريًا في Canva، والذين يستفيدون بدورهم من الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة لتحقيق أهدافهم.
قال Anwar Haneef، المدير العام ورئيس النظام البيئي في Canva: "تتمثل رؤيتنا في إنشاء منصة العمل الأكثر قابلية للتشغيل المتبادل من خلال التطبيقات والتكاملات، مع تقديم تجربة تروق للمطورين الذين ينشئونها. وبالشراكة مع مطورين من كل أنحاء العالم، قدمنا مئات من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتصميم، ونعمل على توسيع نطاق Canva بشكل أسرع من أي وقت مضى. ويغمرنا الحماس لمواصلة النمو معًا في السنوات القادمة."
تضع Canva القيمة وفرص النمو بين أيدي مطوري التطبيقات
يلجأ العديد من المستخدمين من العديد من المهن والمنظمات إلى تطبيقات على Canva لتسريع إنشاء المحتوى وتحسين تحريره والعثور على الإلهام الجديد لأفكارهم.
وتعمل تحديثات اليوم على توسيع رقعة ما يمكن إنشاؤه على Canva، وتسهل على المستخدمين اكتشاف التطبيقات:
تحقيق الربح - من خلال برنامج Premium Apps Program، يمكن للمطورين المؤهلين تضمين ميزات متميزة في تطبيقاتهم والحصول على أموال مقابل هذه الميزات استنادًا إلى مدى التفاعل.
خدمات الترجمة - ستوفر Canva ترجمة محتوى التطبيق لمساعدة المطورين في جذب التفاعل من قاعدة المستخدمين العالمية، مجانًا.
تسهيل اكتشاف التطبيق - سيتم الآن عرض التطبيقات جنبًا إلى جنب مع أدوات التحرير الخاصة بـ Canva في علامات التبويب "النص"، و"العناصر"، و"محرر الصور" على المنصة، وداخل Canva Docs والمزيد. وهذا يشهِّل على المستخدمين العثور على التطبيقات الأكثر صلة بأعمالهم.
واجهات برمجة التطبيقات الجديدة - تقوم Canva بتوسيع مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بتطبيقات Canva من خلال مجموعة جديدة من الإمكانات:
واجهة برمجة تطبيقات استعلام المحتوى - تتيح للتطبيقات قراءة النص وتحديثه، ما يفتح إمكانيات لتطبيقات الترجمة، وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة لإنشاء المستندات، وأدوات المساعدة في الكتابة، والمزيد.
واجهة برمجة تطبيقات تحرير التصميم (نسخة تجريبية) - تعمل على تسهيل أتمتة التصميم والتخطيط، مثل التطبيق الذي يضيف عناصر أو يعدلها في تصميم عادي بناءً على الأوامر.
واجهة برمجة تطبيقات الجداول - تتيح للتطبيقات إضافة الجداول ذات المحتوى إلى التصميمات.
واجهة برمجة التطبيقات للمصادقة - تعمل على تبسيط عملية المصادقة للتطبيقات، ما يجعل من الأسهل تنفيذ بروتوكول OAuth القياسي في المجال.
وبالإضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات وفرص تحقيق الربح، يتمتع مطورو Canva بالوصول إلى الموارد التي تتنوع ما بين تصميم التطبيق إلى المساعدة في طرح المنتج في السوق.
قالت Cecilia LV، سؤولة الشراكات الاستراتيجية في Meta: "نظرًا إلى أن العديد من المسوقين يستخدمون Canva لإنشاء أصول إعلامية أصلية ومدفوعة لـ Meta، فقد أردنا إنشاء تطبيق يسهل عليهم تطبيق أفضل الممارسات الإبداعية لدى Meta. لقد تعاوننا مع Canva في التصميم والتطوير وجهود طرح تطبيق Meta Design Check في السوق، والذي يبسط حقًا العملية الإبداعية من أجل مستخدمينا."
نظام بيئي متنامي للذكاء الاصطناعي
بعد استحواذ Canva على Leonardo في يوليو، أعلنت Canva أيضًا أن المطورين يمكنهم التقدم بطلب للحصول على حق الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ Leonardo، والحصول على اعتمادات أولية لإنشاء تطبيقاتهم.
لقد أصبحت التطبيقات والتكاملات عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي في Canva، وأكثر من نصف ما يوجد في Canva Apps Marketplace يعد مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. يجد مطورو الذكاء الاصطناعي جمهورًا متحمسًا على Canva. على سبيل المثال، نجح DeepReel خلال شهرهم الأول على Canva في زيادة عدد المستخدمين الجدد المسجلين بأكثر من 10 أضعاف، كما شهدت شركة Krikey 3D AI Animation زيادة قدرها 23 ضعفًا في حركة زيارات الموقع في اليوم التالي لإطلاق تطبيقها على Canva.
تُظهر واجهات برمجة التطبيقات Connect وعمليات التكامل الجديدة في Salesforce قوة سير العمل القابل للاستخدام والتشغيل
منذ إطلاقها في يونيو من هذا العام، استفادت المؤسسات من واجهات برمجة تطبيقات Connect من Canva لتضمين Canva في سير العمل أو المنتجات الخاصة بها، مع أكثر من 300 تكامل لواجهة برمجة تطبيقات Connect قيد التطوير النشط.
في الأسبوع الماضي، قدمت Canva مجموعة Canva for Salesforce ، وهي مجموعة من التكاملات المدعومة بواجهات برمجة التطبيقات Connect التي تحول مجموعات البيانات المخصصة إلى أصول تترك انطباعًا قويًا دائمًا.
ستستطيع فرق المبيعات إكمال قوالب Canva ذات العلامة التجارية بمعلومات الفرصة أو الحساب من Salesforce بنقرة واحدة، كما يمكنها أيضًا إنشاء مخططات بيانية باستخدام إدخال البيانات المتوفر في Salesforce. ومن خلال أتمتة إنشاء العروض التقديمية المخصصة وأصول العرض، يمكن لفرق المبيعات التركيز بشكل أفضل على وضع الاستراتيجيات وإتمام الصفقات.
تعدُّ Salesforce واحدة من العديد من منصات العمل المبنية على Canva، والتي تنضم إلى تطبيقات من Amazon Ads وMeta وGoogle Ads. تعمل واجهات برمجة التطبيقات Connect أيضًا على ربط Canva بمنصات التكامل السحابي (iPaaS) مثل Workato وZapier وMake.
مبادرات المطورين تدعم نمو Canva المؤسسي
تأتي إعلانات اليوم في أعقاب إطلاق Canva Enterprise في مايو 2024، ما يمنح المؤسسات مزيدًا من التحكم في كيفية استخدام فرقها لـ Canva. تتيح إضافة واجهات برمجة التطبيقات وموارد المطورين الجديدة للفرق الوصول بسهولة إلى البيانات الأساسية واستخدام Canva إلى جانب أدوات مكان العمل الأساسية الأخرى. تُستخدم Canva الآن في 95% من شركات Fortune 500، وتجاوز عدد مستخدميها 190 مليون مستخدم وبلغت إيراداتها 2.3 مليار دولار.
معلومات عن Canva
تم إطلاق Canva في عام 2013، وهي عبارة عن منصة مجانية للتواصل المرئي والتعاون عبر الإنترنت، وتهدف إلى تمكين كل الناس بكل أنحاء العالم من التصميم. وبفضل واجهة المستخدم السهلة التي تعتمد على السحب والإفلات ومجموعة واسعة من القوالب التي تتنوع ما بين العروض التقديمية والمستندات ومواقع الويب ورسومات الوسائط الاجتماعية والملصقات وتصميمات الملابس ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى مكتبة ضخمة من الخطوط والصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية ولقطات الفيديو ومقاطع الصوت، يمكن لأي شخص أن يحول فكرته إلى منتج جميل.
Salesforce وغيرها هي من بين العلامات التجارية المملوكة لشركة Salesforce, inc.
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