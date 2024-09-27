Canva توسع منصتها لصالح المطورين مع تجاوز عدد مُستخدمي التطبيقات مليار مُستخدم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت Canva، منصة الاتصال المرئي المتكاملة الوحيدة في العالم، اليوم عن تحديثات أجرتها على مجتمع Canva Developers المتنامي، كجزء من رؤيتها لبناء منصة التصميم الأكثر سهولة في العمل في العالم.

في مؤتمر Canva Extend السنوي الثاني للشركة، والذي عُقد في سان فرانسيسكو، قدمت Canva العديد من واجهات برمجة التطبيقات الجديدة، وإمكانية تحقيق الربح من خلال برنامج للتطبيقات المتميزة، وأضافت أدوات لمساعدة المطورين في توسيع نطاق أعمالهم.

في عام واحد، توسع مجتمع مطوري Canva ليشمل أعضاء من 122 دولة، ما يساهم في سوق يضم 300 تطبيق، وما زال العدد في تزايد. وتم استخدام هذه التطبيقات مليار مرة منذ بدء برنامج Canva Developer في يونيو 2023. يتيح الإنشاء على منصة Canva للمطورين طريقة بسيطة لوضع تطبيقاتهم بين أيدي 190 مليون مستخدم نشط شهريًا في Canva، والذين يستفيدون بدورهم من الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة لتحقيق أهدافهم.

قال Anwar Haneef، المدير العام ورئيس النظام البيئي في Canva: "تتمثل رؤيتنا في إنشاء منصة العمل الأكثر قابلية للتشغيل المتبادل من خلال التطبيقات والتكاملات، مع تقديم تجربة تروق للمطورين الذين ينشئونها. وبالشراكة مع مطورين من كل أنحاء العالم، قدمنا مئات من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتصميم، ونعمل على توسيع نطاق Canva بشكل أسرع من أي وقت مضى. ويغمرنا الحماس لمواصلة النمو معًا في السنوات القادمة."

تضع Canva القيمة وفرص النمو بين أيدي مطوري التطبيقات

يلجأ العديد من المستخدمين من العديد من المهن والمنظمات إلى تطبيقات على Canva لتسريع إنشاء المحتوى وتحسين تحريره والعثور على الإلهام الجديد لأفكارهم.

وتعمل تحديثات اليوم على توسيع رقعة ما يمكن إنشاؤه على Canva، وتسهل على المستخدمين اكتشاف التطبيقات:



تحقيق الربح - من خلال برنامج Premium Apps Program، يمكن للمطورين المؤهلين تضمين ميزات متميزة في تطبيقاتهم والحصول على أموال مقابل هذه الميزات استنادًا إلى مدى التفاعل.

خدمات الترجمة - ستوفر Canva ترجمة محتوى التطبيق لمساعدة المطورين في جذب التفاعل من قاعدة المستخدمين العالمية، مجانًا.

تسهيل اكتشاف التطبيق - سيتم الآن عرض التطبيقات جنبًا إلى جنب مع أدوات التحرير الخاصة بـ Canva في علامات التبويب "النص"، و"العناصر"، و"محرر الصور" على المنصة، وداخل Canva Docs والمزيد. وهذا يشهِّل على المستخدمين العثور على التطبيقات الأكثر صلة بأعمالهم.

واجهات برمجة التطبيقات الجديدة - تقوم Canva بتوسيع مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بتطبيقات Canva من خلال مجموعة جديدة من الإمكانات:



واجهة برمجة تطبيقات استعلام المحتوى - تتيح للتطبيقات قراءة النص وتحديثه، ما يفتح إمكانيات لتطبيقات الترجمة، وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة لإنشاء المستندات، وأدوات المساعدة في الكتابة، والمزيد.



واجهة برمجة تطبيقات تحرير التصميم (نسخة تجريبية) - تعمل على تسهيل أتمتة التصميم والتخطيط، مثل التطبيق الذي يضيف عناصر أو يعدلها في تصميم عادي بناءً على الأوامر.



واجهة برمجة تطبيقات الجداول - تتيح للتطبيقات إضافة الجداول ذات المحتوى إلى التصميمات. واجهة برمجة التطبيقات للمصادقة - تعمل على تبسيط عملية المصادقة للتطبيقات، ما يجعل من الأسهل تنفيذ بروتوكول OAuth القياسي في المجال.

وبالإضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات وفرص تحقيق الربح، يتمتع مطورو Canva بالوصول إلى الموارد التي تتنوع ما بين تصميم التطبيق إلى المساعدة في طرح المنتج في السوق.

قالت Cecilia LV، سؤولة الشراكات الاستراتيجية في Meta: "نظرًا إلى أن العديد من المسوقين يستخدمون Canva لإنشاء أصول إعلامية أصلية ومدفوعة لـ Meta، فقد أردنا إنشاء تطبيق يسهل عليهم تطبيق أفضل الممارسات الإبداعية لدى Meta. لقد تعاوننا مع Canva في التصميم والتطوير وجهود طرح تطبيق Meta Design Check في السوق، والذي يبسط حقًا العملية الإبداعية من أجل مستخدمينا."

نظام بيئي متنامي للذكاء الاصطناعي

بعد استحواذ Canva على Leonardo في يوليو، أعلنت Canva أيضًا أن المطورين يمكنهم التقدم بطلب للحصول على حق الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ Leonardo، والحصول على اعتمادات أولية لإنشاء تطبيقاتهم.

لقد أصبحت التطبيقات والتكاملات عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي في Canva، وأكثر من نصف ما يوجد في Canva Apps Marketplace يعد مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. يجد مطورو الذكاء الاصطناعي جمهورًا متحمسًا على Canva. على سبيل المثال، نجح DeepReel خلال شهرهم الأول على Canva في زيادة عدد المستخدمين الجدد المسجلين بأكثر من 10 أضعاف، كما شهدت شركة Krikey 3D AI Animation زيادة قدرها 23 ضعفًا في حركة زيارات الموقع في اليوم التالي لإطلاق تطبيقها على Canva.

تُظهر واجهات برمجة التطبيقات Connect وعمليات التكامل الجديدة في Salesforce قوة سير العمل القابل للاستخدام والتشغيل

منذ إطلاقها في يونيو من هذا العام، استفادت المؤسسات من واجهات برمجة تطبيقات Connect من Canva لتضمين Canva في سير العمل أو المنتجات الخاصة بها، مع أكثر من 300 تكامل لواجهة برمجة تطبيقات Connect قيد التطوير النشط.

في الأسبوع الماضي، قدمت Canva مجموعة Canva for Salesforce ، وهي مجموعة من التكاملات المدعومة بواجهات برمجة التطبيقات Connect التي تحول مجموعات البيانات المخصصة إلى أصول تترك انطباعًا قويًا دائمًا.

ستستطيع فرق المبيعات إكمال قوالب Canva ذات العلامة التجارية بمعلومات الفرصة أو الحساب من Salesforce بنقرة واحدة، كما يمكنها أيضًا إنشاء مخططات بيانية باستخدام إدخال البيانات المتوفر في Salesforce. ومن خلال أتمتة إنشاء العروض التقديمية المخصصة وأصول العرض، يمكن لفرق المبيعات التركيز بشكل أفضل على وضع الاستراتيجيات وإتمام الصفقات.

تعدُّ Salesforce واحدة من العديد من منصات العمل المبنية على Canva، والتي تنضم إلى تطبيقات من Amazon Ads وMeta وGoogle Ads. تعمل واجهات برمجة التطبيقات Connect أيضًا على ربط Canva بمنصات التكامل السحابي (iPaaS) مثل Workato وZapier وMake.

مبادرات المطورين تدعم نمو Canva المؤسسي

تأتي إعلانات اليوم في أعقاب إطلاق Canva Enterprise في مايو 2024، ما يمنح المؤسسات مزيدًا من التحكم في كيفية استخدام فرقها لـ Canva. تتيح إضافة واجهات برمجة التطبيقات وموارد المطورين الجديدة للفرق الوصول بسهولة إلى البيانات الأساسية واستخدام Canva إلى جانب أدوات مكان العمل الأساسية الأخرى. تُستخدم Canva الآن في 95% من شركات Fortune 500، وتجاوز عدد مستخدميها 190 مليون مستخدم وبلغت إيراداتها 2.3 مليار دولار.

معلومات عن Canva

تم إطلاق Canva في عام 2013، وهي عبارة عن منصة مجانية للتواصل المرئي والتعاون عبر الإنترنت، وتهدف إلى تمكين كل الناس بكل أنحاء العالم من التصميم. وبفضل واجهة المستخدم السهلة التي تعتمد على السحب والإفلات ومجموعة واسعة من القوالب التي تتنوع ما بين العروض التقديمية والمستندات ومواقع الويب ورسومات الوسائط الاجتماعية والملصقات وتصميمات الملابس ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى مكتبة ضخمة من الخطوط والصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية ولقطات الفيديو ومقاطع الصوت، يمكن لأي شخص أن يحول فكرته إلى منتج جميل.

Salesforce وغيرها هي من بين العلامات التجارية المملوكة لشركة Salesforce, inc.

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