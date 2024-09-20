بايرن لتثبيت انطلاقته ودورتموند يصطدم بشتوتغارت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعطى‭ ‬فوز‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬9‭-‬2‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬انطباعا‭ ‬واضحا‭ ‬حول‭ ‬القدرات‭ ‬التي‭ ‬يختزنها‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬الطامح‭ ‬لاستعادة‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهو‭ ‬سيكون‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬تثبيت‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭.‬

فوز‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬سبقه‭ ‬أيضا‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وحقق‭ ‬بايرن‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بتسجيله‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ولا‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تشكّل‭ ‬المباراة‭ ‬صعوبة‭ ‬كبرى‭ ‬لكاين‭ ‬ورفاقه،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬النسق‭ ‬الهجومي‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬الفريق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكن‭ ‬يبقى‭ ‬الحذر‭ ‬واجبا‭ ‬امام‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬الذي‭ ‬استهل‭ ‬موسمه‭ ‬بفوز‭ ‬وتعادلين‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬بريمن‭ ‬تفادى‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬رسمية‭ ‬له‭. ‬ورغم‭ ‬شهيته‭ ‬التهديفية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بايرن‭ ‬تلقى‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وهو‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬مطالبا‭ ‬منه‭ ‬تحسينه‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬اراد‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بيده‭ ‬العليا‭.‬

وقال‭ ‬كومباني‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬كمدرب‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اللاعبين‭. ‬لقد‭ ‬سجلوا‭ ‬الأهداف،‭ ‬ولم‭ ‬أسجل‭ ‬أي‭ ‬هدف‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تلقينا‭ ‬هدفين‭ ‬لكننا‭ ‬حافظنا‭ ‬على‭ ‬هدوئنا‭. ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مثاليا‭. ‬أعرف‭ ‬بالفعل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬وكيف‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

‮»‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬سيأتي‮»‬‭.‬

نزال‭ ‬دورتموند‭ ‬وشتوتغارت‭ ‬

ويأمل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬غدا‭ ‬الاحد‭.‬

وبعد‭ ‬موسمه‭ ‬التاريخي‭ ‬والاستثنائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬فيه‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬مع‭ ‬خسارة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الموسم‭ ‬بأكمله‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ (‬0-3‭)‬،‭ ‬ينشد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬امام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬2‭-‬3‭.‬

ويتسلح‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬الساحق‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مشواره‭ ‬بالمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي‭ (‬4-0‭) ‬الخميس‭.‬

ويحتل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬أما‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬فيأتي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارتين‭.‬

وستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬موقعة‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭.‬

قدّم‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وصيف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أداء‭ ‬رفيعا‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬رغم‭ ‬خسارته‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬فرص‭ ‬ذهبية‭ ‬عدّة‭ ‬للنادي‭ ‬الألماني،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬جاء‭ ‬بخلاف‭ ‬ظهوره‭ ‬العادي‭ ‬الى‭ ‬حدّ‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭.‬

واستهل‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الموسم‭ ‬بانتصار‭ ‬وخسارة‭ ‬وتعادل‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭. ‬وبخلافه‭ ‬تماما،‭ ‬بدأ‭ ‬دورتموند‭ ‬الموسم‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬التشامبيونزليغ‭ ‬بانتصار‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬الأربعاء‭.‬



