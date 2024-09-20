Saturday, 21 September 2024 04:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايرن لتثبيت انطلاقته ودورتموند يصطدم بشتوتغارت

9/20/2024 7:22:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعطى‭ ‬فوز‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬9‭-‬2‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬انطباعا‭ ‬واضحا‭ ‬حول‭ ‬القدرات‭ ‬التي‭ ‬يختزنها‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬الطامح‭ ‬لاستعادة‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهو‭ ‬سيكون‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬تثبيت‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭.‬

فوز‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬سبقه‭ ‬أيضا‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وحقق‭ ‬بايرن‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بتسجيله‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ولا‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تشكّل‭ ‬المباراة‭ ‬صعوبة‭ ‬كبرى‭ ‬لكاين‭ ‬ورفاقه،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬النسق‭ ‬الهجومي‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬الفريق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكن‭ ‬يبقى‭ ‬الحذر‭ ‬واجبا‭ ‬امام‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬الذي‭ ‬استهل‭ ‬موسمه‭ ‬بفوز‭ ‬وتعادلين‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬بريمن‭ ‬تفادى‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬رسمية‭ ‬له‭. ‬ورغم‭ ‬شهيته‭ ‬التهديفية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بايرن‭ ‬تلقى‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وهو‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬مطالبا‭ ‬منه‭ ‬تحسينه‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬اراد‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بيده‭ ‬العليا‭.‬

وقال‭ ‬كومباني‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬كمدرب‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اللاعبين‭. ‬لقد‭ ‬سجلوا‭ ‬الأهداف،‭ ‬ولم‭ ‬أسجل‭ ‬أي‭ ‬هدف‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تلقينا‭ ‬هدفين‭ ‬لكننا‭ ‬حافظنا‭ ‬على‭ ‬هدوئنا‭. ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مثاليا‭. ‬أعرف‭ ‬بالفعل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬وكيف‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

‮»‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬سيأتي‮»‬‭.‬

نزال‭ ‬دورتموند‭ ‬وشتوتغارت‭ ‬

ويأمل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬غدا‭ ‬الاحد‭.‬

وبعد‭ ‬موسمه‭ ‬التاريخي‭ ‬والاستثنائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬فيه‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬مع‭ ‬خسارة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الموسم‭ ‬بأكمله‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ (‬0-3‭)‬،‭ ‬ينشد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬امام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬2‭-‬3‭.‬

ويتسلح‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬الساحق‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مشواره‭ ‬بالمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي‭ (‬4-0‭) ‬الخميس‭.‬

ويحتل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬أما‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬فيأتي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارتين‭.‬

وستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬موقعة‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭.‬

قدّم‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وصيف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أداء‭ ‬رفيعا‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬رغم‭ ‬خسارته‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬فرص‭ ‬ذهبية‭ ‬عدّة‭ ‬للنادي‭ ‬الألماني،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬جاء‭ ‬بخلاف‭ ‬ظهوره‭ ‬العادي‭ ‬الى‭ ‬حدّ‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭.‬

واستهل‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الموسم‭ ‬بانتصار‭ ‬وخسارة‭ ‬وتعادل‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭. ‬وبخلافه‭ ‬تماما،‭ ‬بدأ‭ ‬دورتموند‭ ‬الموسم‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬التشامبيونزليغ‭ ‬بانتصار‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬الأربعاء‭.‬


MENAFN20092024000055011008ID1108698345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث