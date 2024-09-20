بايرن لتثبيت انطلاقته ودورتموند يصطدم بشتوتغارت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): أعطى فوز بايرن ميونيخ الأخير على دينامو زغرب الكرواتي 9-2 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم انطباعا واضحا حول القدرات التي يختزنها العملاق البافاري الطامح لاستعادة لقب الدوري الألماني لكرة القدم، وهو سيكون أمام فرصة تثبيت انطلاقته القوية عندما يحلّ ضيفا على فيردر بريمن اليوم السبت في المرحلة الرابعة.
فوز بايرن على دينامو زغرب سبقه أيضا فوز ساحق على حساب هولشتاين كيل 6-1 في الدوري.
وحقق بايرن رقما قياسيا الثلاثاء بتسجيله تسعة أهداف في مباراة واحدة، للمرة الأولى في العصر الحديث من دوري أبطال أوروبا.
ولا يُفترض أن تشكّل المباراة صعوبة كبرى لكاين ورفاقه، خصوصا مع النسق الهجومي العالي الذي ظهر عليه الفريق هذا الموسم، لكن يبقى الحذر واجبا امام فيردر بريمن الذي استهل موسمه بفوز وتعادلين.
كما أن بريمن تفادى الخسارة في آخر تسع مباريات رسمية له. ورغم شهيته التهديفية المفتوحة، إلا أن بايرن تلقى خمسة أهداف حتى الآن هذا الموسم، وهو الجانب الذي سيكون مطالبا منه تحسينه إذا ما اراد الاحتفاظ بيده العليا.
وقال كومباني بعد فوزه في مباراته الأولى كمدرب في المسابقة القارية «أنا سعيد من أجل اللاعبين. لقد سجلوا الأهداف، ولم أسجل أي هدف».
وتابع قائد مانشستر سيتي الإنجليزي السابق «لقد تلقينا هدفين لكننا حافظنا على هدوئنا. الأمر ليس مثاليا. أعرف بالفعل ما حدث وكيف نحتاج إلى العمل على ذلك.
»نحن بحاجة إلى مزيد من السيطرة ولكن ذلك سيأتي».
نزال دورتموند وشتوتغارت
ويأمل باير ليفركوزن في أن يبقى قريبا من بايرن عندما يستقبل فولفسبورغ غدا الاحد.
وبعد موسمه التاريخي والاستثنائي الموسم الماضي الذي لم يخسر فيه أي مباراة في الدوري، مع خسارة واحدة فقط على مستوى الموسم بأكمله جاءت في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على يد أتالانتا الإيطالي (0-3)، ينشد ليفركوزن فوزه الثالث تواليا في البوندسليغا بعد خسارته الافتتاحية امام لايبزيغ 2-3.
ويتسلح فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو بمعنويات عالية بعد الانتصار الساحق في انطلاق مشواره بالمسابقة القارية المرموقة على حساب فينورد الهولندي (4-0) الخميس.
ويحتل ليفركوزن المركز الخامس بعد ثلاث مراحل برصيد 6 نقاط أما فولفسبورغ فيأتي في المركز الثاني عشر بثلاث نقاط من فوز وخسارتين.
وستكون الأنظار شاخصة نهاية هذا الأسبوع إلى موقعة شتوتغارت وضيفه بوروسيا دورتموند.
قدّم شتوتغارت وصيف الموسم الماضي أداء رفيعا أمام ريال مدريد الإسباني رغم خسارته 1-3 في دوري الأبطال، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع فرص ذهبية عدّة للنادي الألماني، لكن ذلك جاء بخلاف ظهوره العادي الى حدّ الآن هذا الموسم في البوندسليغا.
واستهل شتوتغارت الموسم بانتصار وخسارة وتعادل ليحتل المركز العاشر بأربع نقاط. وبخلافه تماما، بدأ دورتموند الموسم بصورة قوية حيث يحتل المركز الثاني في الدوري وبدأ مشواره في التشامبيونزليغ بانتصار ساحق على كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة الأربعاء.
MENAFN20092024000055011008ID1108698345