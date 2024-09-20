جنازة رسمية مهيبة لجندي مصري استشهد منذ 57 عاما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قادت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬القديمة‭ ‬نشرها‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬الحسنة‭ ‬بشمال‭ ‬سيناء‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬جنازة‭ ‬رسمية‭ ‬مهيبة‭ ‬لجندي‭ ‬مصري‭ ‬استشهد‭ ‬هناك‭ ‬منذ‭ ‬57‭ ‬عاما‭.‬

كان‭ ‬بعض‭ ‬أهالي‭ ‬الحسنة‭ ‬قد‭ ‬اكتشفوا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬رفات‭ ‬جندي‭ ‬مدفونة‭ ‬في‭ ‬الرمال‭ ‬ومعها‭ ‬كل‭ ‬متعلقاته‭ ‬الشخصية‭ ‬ومجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬الشخصية‭ ‬والأوراق‭ ‬الثبوتية‭.‬

وقرر‭ ‬الأهالي‭ ‬نشر‭ ‬اسم‭ ‬الجندي‭ ‬وصوره‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬تتعرف‭ ‬عليها‭ ‬أسرته،‭ ‬وبالفعل‭ ‬تعرف‭ ‬عليها‭ ‬ابن‭ ‬شقيقه‭ ‬والذي‭ ‬أبلغ‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬إجراءاتها‭ ‬فورا‭ ‬لاستعادة‭ ‬الرفات،‭ ‬وبعد‭ ‬إجراء‭ ‬تحليل‭ ‬البصمة‭ ‬الوراثية‭ (‬ DNA ‭) ‬اكتملت‭ ‬أركان‭ ‬حكاية‭ ‬الجندي‭ ‬الشهيد‭.‬

عرف‭ ‬الجميع‭ ‬أنه‭ ‬الشهيد‭ ‬الجندي‭ ‬مقاتل‭ ‬فوزي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمولى‭ ‬أبو‭ ‬الشوك‭ ‬الذي‭ ‬استشهد‭ ‬منذ‭ ‬57‭ ‬سنة،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬18‭ ‬يناير‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬من‭ ‬الدخيلة‭ ‬بالإسكندرية،‭ ‬وسافر‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬وقضى‭ ‬فترة‭ ‬هناك،‭ ‬ونزل‭ ‬إجازة‭ ‬28‭ ‬يوما‭ ‬ليعقد‭ ‬قرانه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬زواجه‭ ‬في‭ ‬الإجازة‭ ‬التالية،‭ ‬وعاد‭ ‬ليخدم‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬سنة‭ ‬1967،‭ ‬وكان‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬الشهداء‭ ‬بحرب‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬لكن‭ ‬ظل‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المفقودين‭ ‬لأن‭ ‬أحدا‭ ‬لم‭ ‬يستدل‭ ‬على‭ ‬جثمانه‭ ‬أو‭ ‬أوراقه،‭ ‬واحتسبته‭ ‬عائلته‭ ‬شهيدا‭.‬

ويوم‭ ‬الخميس‭ ‬تم‭ ‬تشييع‭ ‬رفات‭ ‬الشهيد‭ ‬فوزي‭ ‬أبو‭ ‬الشوك‭ ‬في‭ ‬جنازة‭ ‬عسكرية،‭ ‬وقد‭ ‬اتشح‭ ‬الجثمان‭ ‬بالعلم‭ ‬المصري،‭ ‬ووري‭ ‬الثرى‭ ‬في‭ ‬مقابر‭ ‬العائلة‭ ‬بالإسكندرية‭.‬

ويقول‭ ‬الحاج‭ ‬عبدالمولى‭ ‬أبو‭ ‬الشوك‭ ‬الشقيق‭ ‬الأصغر‭ ‬للشهيد‭: ‬لم‭ ‬يصدق‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬فوزي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ويدفن‭ ‬في‭ ‬مقابر‭ ‬العائلة،‭ ‬وتكون‭ ‬له‭ ‬جنازة‭ ‬مهيبة‭ ‬تليق‭ ‬ببطل‭ ‬مصري‭ ‬شهيد‭. ‬وتحدث‭ ‬عبدالمولى‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياة‭ ‬الشهيد‭ ‬فوزي،‭ ‬الذي‭ ‬وُلد‭ ‬عام‭ ‬1945‭ ‬والتحق‭ ‬بالجيش‭ ‬سنة‭ ‬1964‭.‬