شاهين مدرب دورتموند: إضراب اللاعبين المحتمل بسبب ضغط المباريات أمر مثير للقلق

قال نوري شاهين مدرب بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني اليوم الجمعة إن الحديث عن إضراب اللاعبين يجب أن يُنظر إليه بجدية وسط تزايد الضغوط على لاعبي المحترفين.

وكان رودري وسط مانشستر سيتي قد قال في الأسبوع الماضي إن اللاعبين قد يكونون قريبين من الإضراب بسبب زيادة أعباء عملهم بعد زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا واستحداث كأس العالم للأندية الموسعة بالإضافة إلى الالتزامات مع المنتخبات الوطنية.

وأبلغ شاهين، لاعب ليفربول وريال مدريد ودورتموند السابق، مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة شتوتجارت في يوم الأحد "عندما يتحدث اللاعبون بالفعل عن الإضراب، فأعلم أنه قد بلغ الأمر مداه.

"اشتكى مدربون مثل يورجن كلوب وبيب جوارديولا من ذلك لسنوات. لكن لم يتغير شيء. إذا لم تقلق الاتحادات أو الأشخاص بشأن ذلك، فعلينا أن نقلق بشأنه".

ورغم ذلك، أبدى شاهين سعادته بنجاح لاعبيه في التعامل مع الموقف بالفوز 3-صفر على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وستكون التشكيلة بأكملها متاحة لمباراة يوم الأحد باستثناء جيوفاني رينا لاعب الوسط بعدما تعرضه لإصابة في الفخذ في وقت سابق من هذا الشهر.

وخسر دورتموند ثلاث مرات أمام شتوتجارت في الموسم الماضي، تضمنت هزيمتين في الدوري، لكنه حقق بداية رائعة هذا الموسم بالفوز في مباراتين والتعادل مرة. بينما يعاني شتوتجارت من بداية متعثرة بعد تحقيق فوز واحد فقط في الدوري حتى الآن.

وقال شاهين "سنسافر إلى شتوتجارت بهدف الفوز بالمباراة. وسنتعامل مع هذا الأمر على هذا الأساس. نريد أن نظهر وجها مختلفا هناك عن الموسم الماضي".

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