أنشيلوتي يدعم جهود اللاعبين لتغيير مستقبل كرة القدم

حرص كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الإسباني على دعم جهود اللاعبين لتغيير "مستقبل كرة القدم".

وذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن رودري، مانشستر سيتي الإنجليزي، اقترح إمكانية قيام لاعبي بإضراب بسبب المطالب المفروضة عليهم من خلال زيادة المباريات في جدول مزدحم، وأبدى أنشيلوتي تعاطفه مع مطالبهم.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل مواجهة إسبانيول غدا السبت، قال المدرب الإيطالي:" كرة القدم تحتاج إلى التأمل لأن الهدف هو لعب عدد أقل من المباريات لتجنب الإصابات. اللاعبون ليس لديهم مشكلة في خفض رواتبهم إذا لعبوا أقل".

وأضاف:"لن تتسبب الشكاوى التي تقدم بها المدربون واللاعبون في تغيير أي شيء في أجندة الموسم الحالي . ولكن من المهم للهيئات مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورابطة الدوري الإسباني والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) التفكير في هذا الأمر. يجب أن يدركوا أن اللاعبين يشعرون بالتعب".

وأردف :"لسوء الحظ، أجندة هذا الموسم لن تتغير. اللاعبون يفكرون بشأن تغيير مستقبل كرة القدم، وأعتقد أن هذا صائب".

في الوقت نفسه، يركز الريال على مهمة محاولة اللحاق بفريق برشلونة، متصدر جدول الترتيب، والذي بالفعل يتصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط أمام الريال وأتلتيكو وفياريال.

واحتاج الريال لتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة للفوز على شتوتجارت في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، وحتى الآن لم يصل الريال لأفضل مستوياته في حملته، التي شهدت تعادله مع ريال مايوركا ولاس بالماس.

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