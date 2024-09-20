بني ياس يفوز على عجمان بثلاثية في افتتاح الجولة الثالثة للدوري الإماراتي

حقق بني ياس فوزاً مستحقاً على حساب ضيفه عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم "الجمعة"، على ملعب الشامخة بأبوظبي، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع بني ياس رصيده إلى 6 نقاط، ليعوض خسارته التي مني بها قبل فترة التوقف الدولي من النصر 1-4، فيما ظل عجمان بدون نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثالثة.

سجل أهداف بني ياس فواز عوانة (47)، يوسف نياكاتيه (53)، وخوان باوزا "بيبي" (90+1)، وأحرز هدف عجمان وليد أزارو (85).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط أفضلية لأصحاب الأرض على مستوى الفرص رغم استحواذ لاعبي عجمان على الكرة.

وشهدت الدقيقة أخطر فرص الشوط الأول عندما ردت العارضة تسديدة قوية من لاعب بني ياس، الكونغولي إسحاق تشيبانغو.

وتفوق البرتغالي جواو بيدرو سوزا مدرب بني ياس على الصربي غوران مدرب عجمان في إدارة مجريات اللقاء.

ونجح فواز عوانة مطلع الشوط الثاني في إحراز هدف التقدم لبني ياس من تسديدة جميلة بوجه القدم الخارجي على يمين الحارس علي الحوسني في الدقيقة 47.

وعزز المالي يوسف نياكاتيه من تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني مستغلاً عرضية أرضية من سهيل النوبي، وضعها بسهولة في المرمى في الدقيقة 53.

وأضاع لاعبو بني ياس أكثر من فرصة لزيادة غلة الأهداف، قبل أن ينجح المغربي وليد أزارو من تقليص الفارق لعجمان في الدقيقة 85.

واختتم البديل الأرجنتيني خوان باوزا الشهير بـ "بيبي" ثلاثية بني ياس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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