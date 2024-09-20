دي بروين يخضع لفحص طبي لتحديد مدى إمكانية مشاركته في مباراة أرسنال

يخضع كيفين دير بروين، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لفحص طبي متأخر لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من اللحاق بمباراة فريقه أمام أرسنال بعد غد الاحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن صانع الألعاب البلجيكي اضطر للخروج من المباراة التي تعادل فيها فريقه مع إنتر ميلان الإيطالي سلبيا أمس الأول الأربعاء بسبب إصابة عضلية.

ويأمل جوسيب جوارديولا، المدير الفني، أن يتمكن دي بروين من اللحاق بالمباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا :" يشعر أنه بحالة أفضل اليوم، ولكننا لم نخض المران بعد وسنرى. يمكن أن يشارك".

ومن المؤكد أن يفتقد أرسنال لجهود أحد لاعبيه الأساسيين، بعدما تأكد غياب مارتين أوديجارد لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وقال جوارديولا :"أنا حزين لأجله. أحب دائما أن أواجه أقوى الفرق. بالطبع هو لاعب مهم، ولكن عام بعد عام أرسنال يصبح أفضل".

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