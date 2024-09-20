دي بروين يخضع لفحص طبي لتحديد مدى إمكانية مشاركته في مباراة أرسنال

(MENAFN
- Al-Bayan)
يخضع كيفين دير بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لفحص طبي متأخر لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من اللحاق بمباراة فريقه أمام أرسنال بعد غد الاحد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن صانع الألعاب البلجيكي اضطر للخروج من المباراة التي تعادل فيها فريقه مع إنتر ميلان الإيطالي سلبيا أمس الأول الأربعاء بسبب إصابة عضلية.
ويأمل جوسيب جوارديولا، المدير الفني، أن يتمكن دي بروين من اللحاق بالمباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.
وقال جوارديولا :" يشعر أنه بحالة أفضل اليوم، ولكننا لم نخض المران بعد وسنرى. يمكن أن يشارك".
ومن المؤكد أن يفتقد أرسنال لجهود أحد لاعبيه الأساسيين، بعدما تأكد غياب مارتين أوديجارد لفترة طويلة بسبب الإصابة.
وقال جوارديولا :"أنا حزين لأجله. أحب دائما أن أواجه أقوى الفرق. بالطبع هو لاعب مهم، ولكن عام بعد عام أرسنال يصبح أفضل".
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