وزير الشباب والرياضة المصري يبحث استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية، مع اللجنة المنظمة الاستعدادات الأولية لماراثون زايد الخيري.

تناول الاجتماع الذي عقد بمقر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مناقشة البرنامج الزمنى المحدد، ومناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح لهذا الماراثون والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث الأكبر الذي تنفذه مصر بالتعاون مع دولة الإمارات كل عام.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن زايد الخيري يأتي في مقدمة البرامج التي توليها الوزارة عناية خاصة، وهو يعد مثالاً واضحاً للعلاقات العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتاً إلى التنسيق والمتابعة الدورية لكل الأمور الخاصة بتنظيم الماراثون ليخرج في أفضل صورة أمام الجميع.

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