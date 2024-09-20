محمد بن راشد: علمتني الحياة أن لا أنتظر أحداً.. بل أبادر.. وسيلحقني الآخرون

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أهمية المبادرة وعدم انتظار الآخرين، محذراً من خطورة اختلاق الأعذار وتحطيم الأفكار.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «علمتني الحياة أن لا أنتظر أفكاراً من شخص يجيد اختلاق الأعذار.. ولا أنتظر إنجازاً من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين».

وأضاف سموه: «علمتني الحياة.. أن لا أنتظر أحداً.. بل أبادر.. وسيلحقني الآخرون».