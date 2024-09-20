محمد بن راشد: علمتني الحياة أن لا أنتظر أحداً.. بل أبادر.. وسيلحقني الآخرون

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أهمية المبادرة وعدم انتظار الآخرين، محذراً من خطورة اختلاق الأعذار وتحطيم الأفكار.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «علمتني الحياة أن لا أنتظر أفكاراً من شخص يجيد اختلاق الأعذار.. ولا أنتظر إنجازاً من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين».
وأضاف سموه: «علمتني الحياة.. أن لا أنتظر أحداً.. بل أبادر.. وسيلحقني الآخرون».
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