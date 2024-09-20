البنية التحتية المتكاملة لإعادة التدوير: خطوة أساسية نحو استدامة عالمية

يشكل تطوير بنية تحتية فعّالة لإدارة النفايات عنصراً أساسياً لمواجهة أزمة النفايات في جميع أنحاء العالم. لذا، فإن سوء إدارة النفايات وعدم وجود أنظمة فعالة لإدارتها والتخلص منها يؤدي إلى تزايد النفايات في المكبّات أو حرقها. ومع ذلك، يمكننا البدء في معالجة هذه المسألة وخلق مساحة لحلول فعالة لإدارة النفايات من خلال الاستثمار في البنية التحتية المناسبة لإدارة النفايات التي تشجع التدوير والشمول والاستدامة المالية كأولوية قصوى. من هذا المنطلق، تسهم التقنيات المتطورة بشكل كبير في تعزيز كفاءة البنية التحتية المخصصة لإعادة التدوير، مما يقلل من الأثر السلبي على البيئة ويساهم في تحسين إدارة النفايات بفعالية.

تُعدّ الحلول المبتكرة مثل آلات استرداد العبوات والتقنيات الرقمية وسائل فعّالة تدعم رفع معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات التي تصل إلى المكبات، فهي تشجع على إعادة التدوير من خلال تقديم حوافز تشجع الأفراد على المشاركة في تبني هذه الممارسات. فقد أظهرت دراسة حديثة أن 60% من المشاركين وجدوا في الحوافز دافعًا حقيقيًا لهم للقيام بإجراءات إعادة التدوير، مما شجعهم على البحث واكتساب المعرفة حول هذه الممارسات.

وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن المستهلكين حول العالم يستهلكون 1.4 تريليون عبوة مشروبات سنوياً، ويكاد يكون مصير معظم هذه العبوات هو النفايات ما لم تتم إعادة تدويرها. وهنا تتجلى أهمية دور آلات استرداد العبوات التي تقوم بدور ريادي في مواجهة هذا التحدي، إذ تمنع وصول هذه العبوات إلى المكبات. وبفضل قابلية نقل هذه الأجهزة الفريدة وإمكانية وضعها في أماكن سهلة الوصول إليها، مثل مواقف الحافلات والجامعات ومراكز التسوق، تصبح عملية إعادة التدوير ممكنة ليستطيع أفراد المجتمع من تنفيذها بسهولة ويسر.

وعلى الصعيد العالمي، حققت هذه الآلات نجاحًا باهرًا، حيث سجلت دول مثل النرويج معدل إعادة تدوير بلغ 97% للعبوات البلاستيكية، بينما تشهد دولة الإمارات جهودًا مماثلة تقودها مجموعة تدوير، التي تسعى إلى الاستفادة من التقنيات المبتكرة في مجال إعادة التدوير. وفي إطار هذه الجهود، قامت المجموعة بتوزيع 25 آلة لاسترداد العبوات في أنحاء أبوظبي، بما في ذلك آلات حديثة تم وضعها مؤخرًا في جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين. إذ تتكامل الآلات المبتكرة مع تطبيق "مكافآت تدوير" الذي يتيح للمستخدمين الحصول على نقاط المكافآت مقابل إيداع المواد القابلة لإعادة التدوير في هذه الأجهزة - وهو ما يعزز الاقتصاد الدائري ويشجع أفراد المجتمع، وبالأخص فئة الشباب واليافعين، على تبني السلوكيات المستدامة.

ولا يفوتنا الإشارة إلى دور هذه المبادرات في تسليط الضوء على أهمية التعاون بين قطاعي التعليم والبنية التحتية في دفع عجلة الاستدامة، من خلال غرس ثقافة تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير لدى الأطفال منذ سن مبكرة، إذ تعتبر هذه الجهود جزءًا أساسيًا من المساعي المستمرة لحماية البيئة وتعزيز الممارسات المسؤولة في إدارة النفايات.